Fundación Freedom lanza campaña contra trata sexual infantil en Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La Fundación Freedom presentó la campaña "Juguemos en Equipo contra la Trata", para visibilizar y prevenir la trata y explotación sexual infantil, crímenes que aumentan en eventos deportivos masivos. En menos de dos semanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, donde se estima la llegada de 6 millones de turistas este verano.

Fundación Freedom alerta sobre aumento de explotación sexual infantil en eventos deportivos

"México es uno de los principales destinos a nivel mundial para la explotación sexual infantil en contextos de viajes y turismo. En eventos deportivos masivos aumenta la demanda de servicios sexuales derivados de la explotación de niñas, niños y adolescentes. La violencia doméstica y sexual también aumenta en los hogares cuando juega el equipo local", advierte la campaña.

Dicha organización informó que los incidentes de violencia doméstica aumentan un 26% cuando juega el equipo nacional, un 38% si pierde y un 11% al día siguiente, independientemente del resultado. Además, en México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años. Actualmente, 1.7 millones de niñas y niños sufren esclavitud sexual en el mundo.

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Por otro lado, de cada mil casos de abuso sexual infantil, sólo 100 son denunciados, 10 llegan ante un juez y solamente 1 tiene una sentencia condenatoria contra el agresor. A la par de que 85% de los abusadores sexuales son familiares o personas cercanas a sus víctimas.

Campaña incluye spots y apoyo de personalidades para fomentar denuncia y prevención

Más de 21 mil niñas y niños son enganchados con fines de explotación sexual al año en México, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría de Gobernación (Segob). Mientras que 64% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, son mujeres, 28% son niñas y 3% son niños. Una de cada 3 víctimas es menor de edad.

Esta campaña consiste de tres spots audiovisuales: dos spots de voceros y uno corto titulado "El Viaje" dirigido por Romarico Cibrián. Entre los voceros que se han sumado a la campaña se encuentran: Rafa Márquez, Luis Hernández, Jimmy Lozano, Eugenio Derbez, "Perro" Bermúdez, Alberto Lati, John Suttcliff, Regina Blandón, Zuria Vega, Esmeralda Pimentel, Danielle Dhiturbide, entre otras personalidades. Las piezas invitan al público a observar, actuar y denunciar.

¿Cuáles son los focos rojos de explotación sexual infantil?

La organización explicó que las señales que pueden indicar que un niño o niña es víctima de trata o explotación son:

· Si la niña o el niño son acompañados por un adulto que lo vigila constantemente o controla lo que dice o hace

· Si se ve nervioso, con miedo, evita el contacto visual o parece responder de forma ensayada

· Tiene moretones, marcas o señales visibles de posible maltrato físico

· No puede hablar con libertad o alguien más responde por él o ella

· Recibe indicaciones constantes o parece depender completamente de otra persona

· No sabe exactamente dónde está o se ve confundido o desorientado

· Se encuentra en lugares o en horarios poco habituales para su edad

· Tiene dinero, objetos o dispositivos que no corresponden a su edad o entorno socioeconómico

· Permanece en hoteles, transporte o espacios públicos sin razones claras

¿Cómo denunciar estos delitos?

La Fundación Freedom, dirigida por Fernando Landeros, difundió diferentes números de teléfono con las finalidades de actuar y denunciar ante casos de trata y explotación infantil:

· Línea Nacional contra la Trata del Consejo Ciudadano: 800 5533 000

· En caso de un niño o niña se encuentre en situación de emergencia: 911

· Denuncia Anónima sobre trata o delitos relacionados: 089

· Denuncia de material de abuso sexual infantil en cualquier plataforma digital: teprotejomexico.org