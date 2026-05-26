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Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I

El cuerpo fue encontrado cerca de la pista de patinaje; Fiscalía inició las diligencias

Por Redacción

Mayo 26, 2026 10:45 p.m.
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Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I
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      Un hombre fue localizado sin vida, suspendido de un árbol, la noche de este martes dentro del parque Tangamanga I, en San Luis Potosí.

      De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió después de las 21:00 horas, cerca de la pista de patinaje, a la altura de la glorieta principal.

      Al sitio acudieron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y la recuperación del cuerpo para los trámites legales.

      Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona fallecida ni mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

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