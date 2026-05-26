Katy Perry confirma presentación gratuita en la Fenapo 2026

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La cantante pop Katy Perry sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de su cuenta oficial de Instagram que ofrecerá un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina.

Impacto en la comunidad

El anuncio desató una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios celebraron la posibilidad de ver a una de las artistas más reconocidas del pop internacional sin costo de entrada. Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la fecha exacta de su presentación, la noticia coloca nuevamente a la Fenapo en la conversación nacional.

Detalles confirmados

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La Feria Nacional Potosina se ha caracterizado durante los últimos años por apostar a artistas internacionales y conciertos masivos gratuitos en el Foro de las Estrellas. Este año, para la edición 2026 ya también se han confirmado Santa Fe Klan y Lila Downs.

Hasta ahora, el patronato de la feria no ha dado mayores detalles sobre el concierto de Katy Perry, pero el anuncio ya provocó expectativa entre fans de San Luis Potosí y de otros estados del país, quienes anticipan una de las presentaciones más multitudinarias en la historia reciente de la feria potosina.