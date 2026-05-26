Pep Guardiola revive su paso por Dorados en México

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de su historia, la Liga MX ha sido escenario de momentos inolvidables y ha visto desfilar a figuras que marcaron época en el futbol internacional.

Pep Guardiola y su paso por Dorados en México

Entre campeones del mundo, ganadores de Champions League y referentes europeos que dejaron su huella en territorio mexicano, sobresale un nombre que pocos imaginaban vinculado al balompié nacional: Pep Guardiola.

Antes de convertirse en uno de los entrenadores más influyentes del futbol moderno, el estratega español tuvo un breve pero significativo paso por México, una etapa que vuelve a cobrar relevancia.

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Familia de Pep Guardiola revive su etapa en México

El multiganador de campeonatos con el FC Barcelona y el Manchester City, jugó en territorio nacional con Dorados de Sinaloa, equipo que se vistió de gala para recibirlo en 2006, año en el que disputó 10 partidos y anotó un gol.

La presencia de Guardiola desató la locura en el equipo y en la ciudad, al compartir cancha con figuras como Sebastián Abreu y Cirilo Saucedo. Aquella etapa es recordada con especial cariño por el exfutbolista, quien en distintas entrevistas ha destacado el afecto que desarrolló por la gente del club y la experiencia que vivió durante su paso por México.

Con los reflectores puestos en su figura y en el siguiente paso de su carrera, fue la familia de Pep Guardiola la encargada de revivir su etapa en México a través de redes sociales.

Su hija María compartió en Instagram una serie de imágenes, entre las que destaca una del estratega luciendo el jersey de Dorados sobre la cancha, un recuerdo que no tardó en generar nostalgia entre los aficionados.