Las oportunidades del Soft Power

Esta semana me ha tocado estar del otro lado, específicamente en Chicago, donde queda claro que hay una comunidad muy grande y consolidada de potosinos, tanto en la ciudad como en el estado de Illinois. Los potosinos forman parte importante del millón y más de mexicanos que residen en el área de esta gran ciudad y se estima que la presencia de personas originarias de San Luis Potosí en la zona abarca múltiples generaciones, y sin duda, es históricamente significativa. Hasta existen asociaciones activas como la Asociación de Clubes y Organizaciones de Potosinos en Illinois (ACOPIL), y la presencia potosina es tan fuerte que el gobierno de SLP ha contemplado de manera infraestructural llevar ferias de servicios para apoyar y atender las necesidades de sus paisanos en el Windy City.

Pero a eso no vine yo, sino que a cubrir unas exposiciones de arte y cultura, entre los cuales está Bailando la Revolución: Del Dancehall al Reggaetón en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, que se trata de los géneros musicales de dancehall y el reguetón, y que representan no solo la música en sí sino la fuerza de la cultura en resistencia. Ambos son prácticas culturales y poderosas expresiones de resistencia y alegría, que recuerdan las tradiciones centenarias del Caribe en cuanto a danza y música como medios de liberación y protesta, arraigadas en la historia y la cultura del Atlántico Negro. Entendiendo que los géneros son músicas y culturas que han tenido el logro de haber sido internacionalizadas, me quede pensando en la fuerza del ´soft power.´

Soft power, o ´poder blando´, es un concepto de relaciones internacionales establecido por Joseph Nye, influyente politólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard. En sí, soft power contempla la capacidad de un país, espacio o comunidad para influir y atraer a personas de otros lugares. En particular, se habla de medios culturales como música o cine, además de otras formas de expresión, por ejemplo el respeto internacional que se le tiene a la BBC (British Broadcasting Company), lo cual por supuesto se ve reflejado en cómo uno piensa sobre el Reino Unido. Se podría decir lo mismo sobre las universidades de Oxford y Cambridge. Aunque claro, para ese país nada le gana a los Beatles. Imaginense como solo un grupo musical ha afectado la perspectiva de un país, a nivel mundial, durante décadas.

El tema con el soft power es que es imposible de medir. Quien sabe a cuánta gente le llega, como le llega, y qué impacto tiene, entre hoy y mañana, o entre hoy y el siguiente año, etc. Es una inversión sin garantía de éxito, y a la vez hasta si tiene éxito, puede ser generacional. La ganancia en inversión es de muy largo plazo. Pero si uno piensa en lo que más confiamos de otros espacios, casi todo entra en el concepto de soft power. ¿Sería Chicago un destino tan relevante dentro de la red comercial Potosina, una fuerte vocación exportadora hacia Illinois sino fuera por la confianza que Chicago ha aprendido a tenerle a los embajadores mexicanos y potosinos que residen en la ciudad? Y plenamente, aunque hay una política actual complicada en EEUU hacia México, para la ciudad de Chicago la vecindad con México, y las relaciones históricas con SLP están vivas y valoradas. Al cierre de 2025, San Luis Potosí se consolidó en el top 10 nacional de exportaciones, con un valor de 6,771.4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento anual del 9.2%. Una gran parte de ese mercado tiene como destino el estado de Illinois. Además, Chicago es uno de los principales puertos de entrada y exportación en Estados Unidos, funcionando como un destino estratégico para las mercancías que salen de los centros industriales del Bajío mexicano, incluyendo SLP.

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En momentos de crisis, siempre existen oportunidades.¿ Será que este es el momento de apostar en relaciones con esta gran ciudad sobre el lago, no con ferias de industria, pero promoviendo los grandes artistas potosinos en este territorio? ¿ Será que es este el momento de invertir en la comunidad potosina de Illinois, y ayudarles a fortalecer aún más los enlaces con sus tierras? ¿Será momento de apoyar eventos de cultura potosina en Chicago para promover el café y el mezcal de la región? La relación histórica con el Mid-west no se borra, sin importar quién esté en la Casa Blanca.