Mentiras de la 4T

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"Nosotros no mentimos,

no robamos, no traicionamos al pueblo".

Andrés Manuel López Obrador

Dice el gobierno, en voz de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, que es un derecho de las audiencias "recibir información veraz y oportuna" y que es obligación de los medios no difundir "información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual". Por eso el régimen está preparando lineamientos para radio y televisión abiertas que, si no se aceptan, podrían llevar a sanciones de hasta 1 por ciento de todas sus ventas por cada falta.

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La propia presidenta Sheinbaum ha dicho que también la "prensa escrita" y las "plataformas" de internet deberían estar sometidas a este régimen de censura. Pero me pregunto: ¿no deberían los lineamientos aplicarse también al gobierno y a las mañaneras?

Las mentiras de Andrés Manuel López Obrador empezaron desde antes de llegar al poder. Al recibir su constancia de mayoría dijo que respetaría las decisiones de los tribunales, pero después exigió a los juzgadores que no le salieran con el cuento de que la ley es la ley. Prometió "no mentir, no robar y no traicionar el pueblo", pero la consultora SPIN de Luis Estrada registró entre 80 y 100 afirmaciones falsas, engañosas o no probables en cada mañanera. En todo el sexenio se acumularon 100 mil.

En 2019 el presidente insistía en que la economía iba muy bien y que crecería 2 por ciento ese año. Cuando los economistas profesionales señalaban que estaba estancada, López Obrador respondía: "Yo tengo otros datos". Al final la economía cayó 0.1 por ciento.

La mentirá más repetida por López Obrador fue que México tendría un sistema de salud pública igual o mejor que Dinamarca. Lo dijo cerca de 40 veces. También sacaba un pañuelito blanco para declarar que en el país ya no había corrupción, sin importar los casos de Segalmex, el Tren Maya y tantos más. Dijo que en su gobierno estaba "prohibido prohibir", tras lo cual procedió a prohibir el fracking, el maíz transgénico, la minería a cielo abierto y los dispositivos de vapeo sin ningún fundamento científico. Afirmó que en la construcción del Tren Maya no se tiraría un solo árbol, pero después Fonatur reconoció que se habían derribado 7.3 millones entre 2019 y 2023.

Las mentiras no terminaron al concluir el sexenio de López Obrador. La presidenta Sheinbaum declaró que México es ya, con la reforma al poder judicial, "el país más democrático sobre la faz de la Tierra". El año pasado presumió que "Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo". La verdad es que hay 27 países con menor desempleo abierto, entre ellos Guatemala, pero además las cifras que utilizó la presidenta son engañosas porque consideran empleados a quienes trabajan precariamente en la economía informal.

Ayer mismo la presidenta dijo sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias: "Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar". Sin embargo, el texto muestra que a las emisoras de radio y televisión se les obligará a tener un "defensor de las audiencias", pero si sus decisiones no le gustan al gobierno este podrá sancionar unilateralmente a las emisoras con multas de hasta 1 por ciento de los ingresos totales por cada falta. Son multas brutales que podrían quebrar a cualquier empresa.

Si al gobierno se le aplica una multa del 1 por ciento del ingreso bruto del sector público, 10.2 billones de pesos en 2026, por cada mentira, tendría que pagar 102 mil millones de pesos por cada una. Si solo consideramos las 100 mil de López Obrador, el total acumulado sería de 10,200 billones de pesos: mil años del ingreso del sector público.

A quiénes

El intento de censura del gobierno se dirige hasta ahora solamente a la radio y la televisión abiertas mexicanas. Saben que no pueden censurar a Fox News, CNN o BBC en los canales de paga. Pero asusta que la presidenta quiera censurar a la prensa y a las plataformas digitales.

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