Tras el incendio que devastó la sierra llevamos al Potrero estos pequeños árboles. Tan pequeñitos eran que me cabían en el hueco de la mano. Eran tan sólo una promesa de árboles.

De rodillas, como en oración, los fuimos plantando. A cada uno lo bautizamos con un poquito de agua. Después nos fuimos, y quedaron los arbolitos a cargo de un buen jardinero que se llama Dios.

Ayer volví a mirarlos. Algunos son ya tan altos como yo. Eso no es ser muy alto, ciertamente, pero como son muchos parecen un verde batallón de infantería. El tiempo pasará -tal es su oficio-, y crecerán los pinos, y serán tan altos como el aire, y tan airosos.

Yo ya no los veré, naturalmente... Esperen un momento. ¿Yo ya no los veré? Quién sabe... A veces me gusta imaginar que lo primero que dice un niño al nacer es:

-Juraría que he estado antes aquí.

Quién sabe...

¡Hasta mañana!...