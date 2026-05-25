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"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

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"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

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Por Armando Fuentes Aguirre

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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      "El ave canta aunque la rama cruja, como que está más sorda que una tapia".

      Posado en la más alta rama del alto álamo canta su canto el pájaro madrugador

      Aún no acaba de salir el sol cuando esta avecilla tempranera anuncia al mundo la llegada de un día nuevo. Su canción nos dice que este día es el primero de los que vamos a vivir, y por eso debemos vivirlo como si fuera el último. 

      Desde luego el pájaro madrugador no sabe de esas manidas filosofías baratas que le atribuyo sin ningún derecho. Él hace lo que conforme a su naturaleza debe hacer. Lo mismo hacen todas las demás criaturas, con excepción del hombre, que lleva en sí la pesada carga de la libertad.

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      Por la ventana abierta escucho el canto de esa ave mañanera, y sus melodías me apartan de mis pensamientos, Procuraré ya no pensar tan de mañana. En vez de eso comenzaré los días oyendo la canción de la vida.

      ¡Hasta mañana!...

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