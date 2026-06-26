logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Virila vio en el camino de la aldea a un niño que lloraba porque su gatito había subido a un árbol y no podía bajar.

      El pequeño le pidió al frailecito:

      -Haz un milagro.

      Preguntó él:

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      -¿Qué clase de milagro quieres?

      Respondió el niño:

      -Puedes hacer que el árbol incline sus ramas hasta el suelo para que mi gatito pueda bajar, o tender una escala de luz para que por ella baje. 

      -Nada de eso es necesario -le dijo San Virila. Y así diciendo lo ayudó a subir al árbol. 

      Trepó el chiquillo, alcanzó al gatito y bajó junto con él.

      -¡Caramba! -le dijo San Virila alegremente-. ¡Qué gran milagro hiciste!

      ¡Hasta mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Democracias cansadas: AL frente a la tentación del poder sin límites
        Democracias cansadas: AL frente a la tentación del poder sin límites

        Democracias cansadas: AL frente a la tentación del poder sin límites

        SLP

        PULSO

        San Luis Potosí y el costo de la soberbia política
        San Luis Potosí y el costo de la soberbia política

        San Luis Potosí y el costo de la soberbia política

        SLP

        PULSO

        Buena voluntad
        Buena voluntad

        Buena voluntad

        SLP

        PULSO

        GRATIS NO VA A SALIR
        GRATIS NO VA A SALIR

        GRATIS NO VA A SALIR

        SLP

        PULSO