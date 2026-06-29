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¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

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¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

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Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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      ¡Cómo truena el trueno!

      Su fragor baja de la montaña y estremece el valle.

      ¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cómo me mirabas cuando la tempestad sonaba y resonaba? Volvías hacia mí los ojos para preguntarme qué estaba sucediendo. Pienso que pensabas que se iba a acabar el mundo.

      El mundo no se acaba, Terry. Mira: hace un mes vino mi bisnieto trayendo la promesa de Dios de que la vida va a seguir. Y de tu lado andan por ahí decenas -quizá centenas- de descendientes tuyos cuya existencia también da testimonio de esa garantía.

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      Deja que el trueno truene, Terry. Óyelo como si estuvieras oyendo música de Wagner. La tormenta se irá -siempre se ha ido-, y saldrá luego el sol. Entonces tú y yo escucharemos música de Mozart.

      ¡Hasta mañana!...

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