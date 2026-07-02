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FELIZ ENCUENTRO

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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      No estamos solos en el universo.

      ¡Qué inquietante!

      Estamos solos en el universo.

      ¡Qué inquietante!

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      Recuerdo ahora un cuento de ficción que leí hace años. El ovni descendió, inadvertido. Los alienígenas raptaron a dos especímenes y los llevaron consigo. El encargado de la misión envió un reporte: "Se encuentran todavía en una escala inferior de pensamiento. No vale la pena invadir ese planeta para convertir en nuestros esclavos a sus habitantes". Al día siguiente apareció una noticia en el periódico de la ciudad: "Se investiga la desaparición de dos chimpancés en el zoológico".

      Estamos solos en el universo.

      ¡Qué inquietante!

      No estamos solos en el universo.

      ¡Qué inquietante!

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