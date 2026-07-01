Jalisco confirma caso de malaria en turista colombiano

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GUADALAJARA, Jal., julio 1 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud Jalisco confirmó un caso de malaria o paludismo en un turista de origen colombiano que llegó al país para asistir al Mundial de futbol.

Caso confirmado y atención médica

La dependencia informó que el hombre de 30 años comenzó a sentirse mal en la Ciudad de México, donde presentó fiebre y dolores musculares, por lo que al llegar a Guadalajara buscó ayuda médica.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó el diagnóstico del paciente que tras recibir tratamiento regresó a su país.

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Medidas preventivas y control sanitario

Aunque el paludismo se transmite por la picadura del mosquito Anopheles, las autoridades sanitarias consideraron que las posibilidades de que esta enfermedad se propague a partir de este caso son prácticamente nulas debido a que en las zonas en las que estuvo la persona contagiada no se tiene documentada la presencia del mosquito vector.

Como medida preventiva, aseguraron las autoridades, se realizan medidas de control en la zona del hotel donde se alojó el visitante, en la del estadio y en la del Fan Fest.

La Secretaría de Salud indicó que existen algunas zonas del estado donde sí hay presencia del mosquito que transmite el paludismo, no obstante, hace aproximadamente 15 años que no se tiene registrado ningún caso.