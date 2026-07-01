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CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alcanzaron acuerdos para mejorar la atención médica e instalar consultorios en inmuebles de las secciones sindicales que cuenten con espacios disponibles, dentro del programa nacional para habilitar 500 nuevos consultorios del ISSSTE en edificios públicos.

ISSSTE y SNTE acuerdan ampliar cobertura médica para magisterio

Durante una reunión entre el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, la representación sindical exigió reformar Ley del ISSSTE de 2007 para mejorar las pensiones y jubilaciones del magisterio.

En el encuentro se expusieron las principales necesidades de los trabajadores de la educación, respecto a seguridad social y atención médica.

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Cepeda Salas agradeció "que se estén buscando caminos para mejorar el servicio, que juntos podamos trabajar haciendo sinergia (...) Tenemos manera de colaborar con espacios para esos 500 consultorios que quiere abrir el doctor Martí Batres, porque puede haber un lugar decoroso, digno, ahí en un edificio sindical o en los edificios regionales que podamos habilitar".

SNTE exige reforma a Ley ISSSTE para mejorar pensiones

En el encuentro, celebrado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, se acordó establecer un calendario de reuniones conjuntas en cada entidad federativa, durante los próximos cien días, para revisar el plan de salud del ISSSTE e incorporar los requerimientos específicos de los trabajadores de la educación, que sufren "rezagos acumulados durante muchos años que hoy exigen una solución inmediata".

El dirigente del SNTE presentó los planteamientos construidos a partir de la reunión nacional celebrada la semana pasada con los dirigentes seccionales, quienes precisaron las demandas de cada entidad federativa, entre ellas, la insuficiencia de consultorios, falta de médicos generales y especialistas, prolongados tiempos de espera para consultas y cirugías, desabasto de medicamentos y material de laboratorio, saturación hospitalaria, falta de traslados oportunos y la necesidad de ampliar y equipar clínicas y hospitales.

Los dirigentes seccionales también exhortaron al director general del ISSSTE a analizar la propuesta elaborada por el SNTE, sustentada en estudios actuariales, que demuestra la viabilidad de reformar la Ley del ISSSTE de 2007 para mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Coincidieron en que fortalecer la seguridad social representa una demanda histórica y una prioridad para miles de servidores públicos.

Batres Guadarrama presentó un informe sobre los avances que, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, registra la institución en el fortalecimiento de sus servicios médicos e infraestructura hospitalaria.

Subrayó que el SNTE es el representante legal y legítimo del magisterio "tengo perfectamente clara la representación que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el sindicato de todas las maestras y maestros en el país".

Asimismo, garantizó que las reuniones con el SNTE continuarán para seguir avanzando juntos.

"Lo podemos hacer con todos los estados y lo vamos a hacer con mucho gusto porque la mayoría de los afiliados al ISSSTE son maestros del SNTE; evidentemente nuestro interlocutor social principal es el SNTE y son las maestras y los maestros, a mí me da gusto hacerlo (...) Para nosotros es fundamental la relación con las maestras y maestros de todo el país".

Al finalizar el diálogo, el secretario general del SNTE reconoció la disposición y apertura del director general del instituto para escuchar las necesidades de los agremiados y construir soluciones conjuntas.

Alfonso Cepeda aseguró que dará seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos y continuará, por la vía institucional, construyendo consensos para lograr mejores servicios de salud, seguridad social más sólida y mejores condiciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores de la educación y sus familias.