In-D: One-Hit Wonders... ¿Ser o no ser?

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En la música existe un reconocimiento que ningún artista desea recibir, pero que al mismo tiempo representa un logro que millones jamás alcanzarán: ser un "One-hit wonder". El término suele utilizarse para describir a aquellos músicos cuya carrera quedó marcada por una sola canción que alcanzó un éxito extraordinario, mientras que el resto de su catálogo pasó prácticamente desapercibido para el gran público.

Curiosamente, no existe certeza sobre quién acuñó la expresión. La frase ya aparecía desde principios del siglo XX en el béisbol estadounidense para describir una actuación excepcional pero aislada. Décadas después comenzó a utilizarse en el ámbito musical y terminó por consolidarse en la cultura popular. Fue el periodista musical Wayne Jancik quien, en 1990, terminó de darle forma al concepto al publicar The Billboard Book of One-Hit Wonders, una obra que recopiló a los artistas que solamente habían conseguido un éxito importante dentro del Top 40 de Billboard. Jancik no inventó la expresión, pero sí la convirtió en una categoría reconocible para la industria y para los aficionados a la música.

Si quisiéramos buscar el origen de este fenómeno en la música popular moderna, muchos especialistas coinciden en señalar a "Earth Angel", publicada en 1954 por The Penguins. La canción fue un fenómeno absoluto durante los primeros años del rock and roll y del doo-wop, influyó en generaciones enteras de músicos y hoy continúa siendo considerada un clásico. Sin embargo, la agrupación jamás volvió a alcanzar un éxito semejante. Paradójicamente, esa única canción bastó para asegurarles un lugar permanente en la historia de la música.

A partir de entonces la lista de one-hit wonders fue creciendo década tras década. Ahí aparecen nombres que cualquier persona reconoce casi de inmediato: The Buggles con Video Killed the Radio Star; Dexys Midnight Runners con Come On Eileen; Nena con 99 Luftballons; Norman Greenbaum con Spirit in the Sky; Vanilla Ice con Ice Ice Baby; Los del Río con Macarena; Chumbawamba con Tubthumping; Lou Bega con Mambo No. 5; Gotye con Somebody That I Used to Know y, para muchos, el caso más emblemático de todos: A-ha con Take On Me.

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Por supuesto, la etiqueta siempre ha sido relativa. Algunos de estos artistas desarrollaron carreras exitosas en sus países de origen o en otros mercados internacionales. a-ha, por ejemplo, llenó estadios durante décadas en Europa, mientras que Nena continúa siendo una figura importante de la música alemana. Sin embargo, para buena parte del mundo quedaron asociados a una sola canción. Eso demuestra que un one-hit wonder no siempre es un fracaso artístico; muchas veces es simplemente una cuestión de perspectiva geográfica o comercial.

Pero detrás de esta etiqueta se esconde una pregunta mucho más interesante.

¿Qué vale más para un músico: construir una carrera sólida durante cuarenta años o componer una sola canción capaz de sobrevivir generaciones?

La respuesta no es tan sencilla como parece. Una trayectoria extensa habla de disciplina, evolución, talento y consistencia. Es el sueño de cualquier artista vivir de su obra durante toda una vida. Sin embargo, la inmortalidad cultural no siempre premia la constancia. Hay músicos que publicaron veinte discos extraordinarios y hoy apenas son recordados fuera de los círculos especializados. En cambio, otros escribieron una sola canción que continúa sonando en películas, comerciales, fiestas, estaciones de radio y plataformas digitales medio siglo después.

Quizá la historia sea menos injusta de lo que creemos. Al final, el público no recuerda cuántos álbumes grabó un artista; recuerda las emociones que una canción fue capaz de provocar. Si una sola composición consigue convertirse en parte de la memoria colectiva de varias generaciones, entonces ese músico ya logró algo que muy pocos alcanzan: dejar una huella permanente en la cultura.

Ser un one-hit wonder puede parecer una condena desde la perspectiva de la industria, pero visto desde la historia representa otra cosa muy distinta. Significa haber creado una obra tan poderosa que terminó eclipsando todo lo demás.

Y quizá justo ahí es donde radica la verdadera paradoja. Millones de artistas sueñan con escribir una canción inolvidable. Muy pocos lo consiguen. Así que, si la vida obligara a elegir entre una carrera longeva o una sola canción destinada a sobrevivir por décadas, tal vez la pregunta no sea cuál de las dos vale más.

Tal vez la verdadera pregunta sea: ¿cuántos compositores darían toda su discografía por haber escrito Earth Angel, Take On Me o Macarena?