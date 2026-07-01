logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gol de Julián Quiñones generó posible sismo en Ciudad de México

SASSLA informó que la euforia de la afición mexicana generó un movimiento sísmico local tras el gol.

Por El Universal

Julio 01, 2026 09:23 p.m.
A
Gol de Julián Quiñones generó posible sismo en Ciudad de México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- En esta Copa del Mundo, la euforia de la afición mexicana incrementa con cada partido y las celebraciones han sido virales en redes sociales por las excentricidades que aparecen en las calles de la Ciudad de México.

      Gol de Julián Quiñones y registro sísmico

      Dentro de las cosas atípicas que provoca esta Selección Mexicana se registró un posible sismo la noche del martes después del gol de Julián Quiñones.

      SASSLA, una plataforma digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, publicó en redes sociales que el gol de Quiñones fue registrado por varios sismógrafos de la Ciudad de México.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dicho fenómeno fue captado por la señal RaspberryShake más cercana al estadio y dicho movimiento habría sido generado por el movimiento de la gente festejando el gol en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

      "La descarga de euforia y grito en masas produjeron vibraciones en el terreno local", mencionan en su publicación de X (antes Twitter).

      Celebración masiva en la Ciudad de México

      Cada vez hay más personas que se reúnen las calles para acompañar a la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo.

      Tan sólo en el Ángel de la Independencia se ha superado el millón de personas viendo el partido y en los festejos posteriores, según datos de las autoridades de la Ciudad de México.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gol de Julián Quiñones generó posible sismo en Ciudad de México
      Gol de Julián Quiñones generó posible sismo en Ciudad de México

      Gol de Julián Quiñones generó posible sismo en Ciudad de México

      SLP

      El Universal

      SASSLA informó que la euforia de la afición mexicana generó un movimiento sísmico local tras el gol.

      Lamine Yamal está listo para jugar todo el Mundial con España
      Lamine Yamal está listo para jugar todo el Mundial con España

      Lamine Yamal está listo para jugar todo el Mundial con España

      SLP

      AP

      El entrenador español destacó la recuperación de sus jugadores clave para la fase de eliminación.

      Malik Beasley se declara no culpable en caso de amaño de partidos
      Malik Beasley se declara no culpable en caso de amaño de partidos

      Malik Beasley se declara no culpable en caso de amaño de partidos

      SLP

      AP

      Beasley y Zamorano deben regresar a corte en agosto mientras esperan su juicio.

      Vladimir Petkovic y Breel Embolo se enfrentan en Mundial 2024
      Vladimir Petkovic y Breel Embolo se enfrentan en Mundial 2024

      Vladimir Petkovic y Breel Embolo se enfrentan en Mundial 2024

      SLP

      AP

      Murat Yakin, actual entrenador de Suiza, también reconoce la influencia de Petkovic en el fútbol suizo.