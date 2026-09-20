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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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      HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

      El Señor hizo a la mula.

      La hizo como es: indócil; díscola, voluntariosa.

      Seguidamente, el Señor hizo al hombre.

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      Lo hizo como es: indócil, díscolo, voluntarioso.

      El Espíritu, intrigado, le preguntó al Señor:

      -¿Por qué hiciste a la mula, e inmediatamente después hiciste 

      al hombre?

      Respondió el Creador:

      -Porque ninguno de los dos me va a obedecer.

      ¡Hasta mañana!...

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