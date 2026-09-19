Estadísticas y datos duros

(Tercera parte)

Seguimos con datos estadísticos en este caso sobre el crecimiento anual de la ECONOMÍA MUNDIAL, que ha avanzado en promedio los últimos 75 años a un ritmo del 3.5 % anual en promedio, nuevamente de una manera muy desigual, ya que los segmentos más ricos tanto de LOS PAÍSES COMO LAS PERSONAS es muy dispar. Por ejemplo, un habitante de Europa Occidental consume 5.5 veces más energía comercial que un habitante promedio de África. Un habitante de Norteamérica usa 9 veces más energía que un habitante de la India. El principal problema, como todos sabemos, y lo respiramos más de 20,000 veces diarias, es que entre 75 y 80% de nuestra energía proviene de FUENTES NO RENOVABLES, es decir petróleo, gas, carbón, etc., y en la combustión de los mismos se producen varios gases tóxicos y de EFECTO INVERNADERO como el CO2 y se distribuyen por toda la atmósfera del planeta, al grado de que en cualquier parte del mundo que se mida pasó de 280 ppm (partes por millón) a 420 ppm actualmente, además del problema de la disponibilidad de estos recursos naturales que pensamos que son infinitos y que en realidad, como todo sistema cerrado como es nuestro planeta, tienen fecha de caducidad; en el caso del petróleo es de 60 años, en el caso del gas es de 200 años, y en el caso del carbón es de varios miles de años. Pero si los consumiéramos en total, la atmósfera sería mortal y moriríamos de asfixia mucho antes de utilizarlos. Como ejemplo, nuestros vecinos de EU ya consumieron más de la mitad de sus reservas de petróleo, por eso están quemando una cuarta parte de la producción mundial en su propia economía, lo que los convierte en responsables del 25% de la emisión de contaminantes del mundo. Nosotros México, bajo ese criterio, seríamos el número 13 en la economía mundial y por lo tanto también el responsable número 13 de emisión de contaminantes.

Pero tenemos una solución total: LA ENERGÍA SOLAR, por una simple razón. EL SOL NOS ENVÍA DIARIAMENTE MÁS DE 10,000 VECES LA ENERGÍA QUE NECESITAMOS TODA LA HUMANIDAD para sostener nuestros diferentes estándares de vida. Solo debe existir voluntad y un poco de financiamiento para que cada uno de nosotros reconvirtamos nuestro uso de energía en energía solar u otras fuentes renovables como son EÓLICA, HIDRÁULICA, HIDRÓGENO, etc., que además es más económico a corto plazo y prácticamente libre de emisiones activas de gases de efecto invernadero. Como ejemplo de lo anterior, en el año de 1970 comprar una CELDA FOTOVOLTAICA para producir nuestra electricidad en casa costaba 120 DÓLARES POR WATT, en el año 2000 ya valía 3.50 DÓLARES POR WATT y actualmente gracias a la tecnología y alta producción de China cuesta menos de 1.00 DÓLAR POR WATT; es decir, bajó su costo 120 veces en 55 años, lo cual hace totalmente viable que la electricidad en nuestras casas sea 100% solar.

Esta evolución de la tecnología solar aquí comentada ha sido vivida, seguida, instalada y utilizada por quien escribe esta columna desde el año 1990 en el que en el RANCHO LAS GUACAMAYAS se instaló el primer sistema de iluminación solar muy rudimentariamente y poco eficiente en ese momento y gracias a la digitalización y optimización de los aparatos necesarios en el sistema. También la evolución, como son los focos LEDS que usan 10 veces menos energía que el foco incandescente que inventó el zacatecano THOMAS ALVA EDISON, así como los refrigeradores y aparatos eléctricos con INVERTER, etc. Actualmente tenemos absolutamente todos los servicios de energía de la ciudad en medio de las montañas de la SIERRA MADRE ORIENTAL, sin haber gastado en costosas instalaciones como subestaciones de CFE y sin haber pagado un solo peso de energía eléctrica a CFE durante 35 años. Además del ahorro de cientos de toneladas de emisiones de CO2 tan solo en mi caso particular.

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Como vemos con la solución solar es solo VOLUNTAD PERSONAL para empezar a hacerlo con un pequeño esfuerzo económico al principio, que es amortizado en no más de 3 años de uso de la energía solar. NO TENEMOS PRETEXTO que “si el gobierno, que si está nublado, que si hay impuesto al sol, etc.”, es solo la voluntad de ayudar un poco a tus hijos, nietos y demás descendientes dejándoles una atmósfera más pura. Ellos en un futuro te lo AGRADECERÁN O TE LO RECLAMARÁN cuando no sean libres no de respirar aire no contaminado.

Existen muchas opciones de ENERGÍAS RENOVABLES, ENERGÍAS LIMPIAS, ENERGÍAS VERDES o como las quieras llamar como la EÓLICA con el viento, HIDRÁULICA con presas hidroeléctricas, OCEÁNICA por las mareas, HIDRÓGENO como combustible, BIOMASA con la descomposición en metano y muchas que están en proceso de desarrollo e investigación como lo fue la solar hace tan solo 65 años y hoy es una realidad total A NIVEL PLANETARIO. “QUERER ES PODER”. La solución está en tus manos!!!!