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¡Uf!

A punto de ser enviado y la electro inteligencia de Word borró el texto completo; la lista de la IA de estos dispositivos. Ni hablar

En resumen, ahí decía que hoy no había Luna bajo la cual reflexionar sobre el Mundo y sus habitantes, la Madre Naturaleza y sus fenómenos Niño y Niña para que no haya problema con la discriminación de género, pero sobretodo lo molesta o más bien indignante que es ser testigo de tanto cinismo oficialista.

Hablaba de la sensación de una impotencia creciente ante la inacción de los poderes, esos que hicieron juramentos y se persinaron y se dieron golpes de pecho invocando el Credo, mientras permiten lo que casi todos sabemos que permiten.

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Hablaba de lo injurioso de la propaganda sobre la "grandeza" potosina, cuando lo que hay es una gran granindiferencia sobre la vida en comunidad, y los servicios que están obligados a dar y que no dan quizá porque el presupuesto se fue en las campañas grandiosas que inundan la capital de este municipio.

En fin, quizá, le decía en mi borrador anterior, no haya luna que nos dé un haz de esperanza emanado de su halo casi mágico, pero que busquemos en la observación de un cielo nuboso un destello que nos permita ingeniarnosla para encontrar soluciones a una situación que, como los ríos, un día de estos "se saldrá de madre".

Que Dios nos guarde porque parece que, con estos, no hay manera

Estoy tan indignada que no lo quiero contagiar si sigo escribiendo. Ahí le dejo de tarea que recorra su cuadra, que hable con sus colegas de mordidas o cobros ilegales, de baches o alumbrado, de lo que pasa en las escuelas, de las vialidades y no se diga de la inseguridad y sus variantes. Y hagan corte de caja contra lo que pagan de impuestos a ver qué grado de satisfacción tienen. Así tiene usted el reflejo como estamos realmente y que tanto se relaciona con las cifras alegres de los Informes.

De verdad ¡dan pena!

Pd: cualquier error es fruto de la IH

Saludos