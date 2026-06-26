No son apagones

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"La próxima vez que experimentes un apagón, busca consuelo viendo el cielo. No lo reconocerás".

Nassim Nicholas Taleb

En febrero de 2019, al empezar el gobierno de López Obrador, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, prometió: "No va a haber apagones. Tenemos un estudio de las necesidades y los picos y todo eso". Acusó a Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, de "terrorismo eléctrico" por señalar que habría apagones si no se incrementaba la inversión.

No fue la única vez que él o el presidente afirmaron que ya no habría apagones. En junio de 2019, tras los apagones de la península de Yucatán, que Bartlett atribuyó a quemas de pastizales, el presidente dijo que había dado instrucciones a Bartlett para construir una nueva planta de generación en la península y asegurar "que nunca más haya apagones". En diciembre de 2019 AMLO declaró: "No va a haber apagones, no vamos a tener problemas de apagones". En agosto de 2020 repitió en Los Cabos: "No va a haber apagones, ese es el compromiso. Se va a construir la planta de ciclo combinado con gas en La Paz para tener energía eléctrica suficiente en los Cabos y en toda Baja California Sur".

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En diciembre de 2020, después de un enorme apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios, Andrés Manuel dijo en la mañanera: "No se va a repetir. Que la gente tenga la seguridad de que no va a volver a pasar y que la CFE es una empresa con técnicos de primera". Bartlett atribuyó este apagón también a quemas de pastizales y a la inestabilidad de las energías renovables. En junio de 2021, después de nuevas interrupciones, el presidente declaró una vez más que, "Claro que no", ya no habría apagones.

En junio de este 2026 se han registrado apagones en 27 estados. Las afectaciones han sido importantes. Incluso, Pemex ha atribuido el último incendio en la refinería de Dos Bocas a una falla en la planta de cogeneración tras un apagón.

En lugar de prometer que ya no habrá apagones, la presidenta Sheinbaum ha negado que existan: "Más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación, son interrupciones en el servicio en algunos lugares producto de las fallas en distribución, más que en generación, es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda, eso no existe; lo que sí hay son fallas de distribución. que se está buscando solucionar con. inversión en muchos lugares del país".

Es un nuevo eufemismo en la 4T: ya no son "apagones", sino "interrupciones", como los descarrilamientos son "interrupciones de flujo sobre la vía", la caída de una grúa es un "desplazamiento hacia el piso", el desplome de la línea 12 del Metro con 26 fallecidos es un "incidente" y el descarrilamiento del tren Interoceánico con 14 muertes apenas un "evento ferroviario".

El problema es que el diccionario define "apagón" como una "interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica". Es falso que solo lo ocasione una falta de capacidad de generación. Muchos son producto de fallas en la red de transmisión, monopolio de la CFE, o en la distribución de última milla.

A Bartlett y a López Obrador se les dijo que la falta de inversión en transmisión y distribución produciría apagones, pero en su ignorancia prefirieron invertir en nuevas generadoras, que la CFE construyó con retraso y sin que sepamos con cuanta eficiencia. Peor fue la compra de 13 centrales ya existentes de Iberdrola por 6 mil millones de dólares que no añadieron ni un vatio de capacidad.

Es positivo que la CFE esté invirtiendo ya en transmisión, porque es urgente, pero hay que llamar a cuentas a quienes prometieron que no habría apagones y tomaron medidas para que los hubiera.

Maíz

México compró 10.2 toneladas de maíz de enero a mayo, un alza de 8.5 por ciento. Se consolida como el mayor comprador mundial. No es una buena noticia.

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