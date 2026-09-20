Nos volvimos a poner la verde

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Septiembre tiene la capacidad de renovar la vida pública, de activar nuestra memoria nacional justo en una de las gestas más importantes en nuestra historia, la que nos ha dado independencia y soberanía. Es el mes con mayor significado en la vida de los mexicanos. Veníamos de portar la verde, hace unos meses, cuando se volvió un símbolo de unidad gracias al mundial de futbol, celebrado en nuestra nación como una de las sedes, donde nos vestimos con la playera en respaldo a la selección mexicana.

Las enormes demostraciones de apoyo en las calles que vivimos esos días son parte de la experiencia colectiva, sobre todo para las nuevas generaciones, que no habían conocido un evento de esta magnitud. En esa misma sintonía, el martes pasado los mexicanos festejamos la Independencia de México, considerando ahora un elemento muy preciso: dejar en claro que nuestro país no depende de ninguna potencia extranjera. Y así quedó patente en cada una de las celebraciones, desde el Día de los Niños Héroes, el Grito de Independencia y el Desfile del día 16.

En plazas, zonas habitacionales y áreas comerciales se vio a los ciudadanos llevando bien puesta la camiseta verde, otra vez todos al unísono por México, sin distinción de ideología o de preferencia política.

La gente fue al Zócalo y a las plazas a vivir esa experiencia común que renueva nuestro sentido de pertenencia.

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Es precisamente este concepto, el que he explorado desde hace algunos años. En mi libro titulado "Manual del Poder Ciudadano. Lo que México necesita", publicado por editorial Océano (2011), menciono que el sentido de pertenencia a nuestro México debe fortalecerse. En consecuencia, nuestros pensamientos, actos y palabras sobre nuestra gran nación deben ser positivos, puesto que, en caso contrario, cortamos consciente o inconscientemente los hilos de nuestra pertenencia o unión con México. Ahora bien, imaginemos hacer el ejercicio a la inversa, vale la pena preguntarnos ¿y si nuestro país hablara de nosotros, qué diría? Podría tener algunas respuestas, una de ellas es que nos falta más unidad.

El sentido de pertenencia debe abarcar la reimplantación del amor a México. Quién mejor para explicar el amor a la República, que Montesquieu, citado por Norberto Bobbio:

"Montesquieu entiende por virtud no la virtud moral, que es una disposición meramente individual, sino una determinación que vincula íntimamente al individuo con todo aquello de lo que forma parte.

Y añade: La virtud, en una república, es la cosa más sencilla, es el amor a la república; es un sentimiento y no una serie de conocimientos, tanto el último como el primero de los ciudadanos pueden probar ese sentimiento. Cuando el pueblo tiene buenas máximas, las practica mejor y se mantiene más tiempo incorruptible, que las clases altas; es raro que comience por él, la corrupción. Muchas veces, de la misma limitación de sus luces ha sacado más durable apego a lo estatuido. El amor a la patria mejora las costumbres, y la bondad de las costumbres aumenta el amor a la patria".

Es un hecho el patriotismo que tenemos. No obstante, considero que hace falta hacer conciencia del sentido de pertenencia a México, de expresarla sin miramientos, izando la bandera en todos los edificios públicos. Por ello propongo esta adición al artículo 16 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, pues actualmente sólo ordena que eso se haga en la sede de los poderes de la Unión. Para todos, es importante saber el significado de nuestros símbolos patrios y representarlos.

Así que estos acontecimientos, en donde todos recibimos la carga histórica de héroes y heroínas, nos recuerdan la unión de los mexicanos que amamos a nuestra patria. ¡¡Viva México libre, independiente y soberano!!

@UlrichRichterM

(Abogado y activista)