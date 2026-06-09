Red ferroviaria en América del Norte

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"De la vida no quiero mucho: quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Que tuve todo lo que pude. Que amé todo lo que valía la pena.

Y perdí apenas lo que nunca fue mío". Pablo Neruda

Dentro de la Revolución Industrial da inicio una serie de innovaciones para aumentar la productividad y la movilidad de los bienes, esto en beneficio de una mejora social y económica. El ferrocarril en EEUU fue puntal para la integración de la parte sur oeste de esa nación. En México durante los últimos años de del siglo XIX e inicios del siglo XX, éste fue un detonador económico, y en Canadá este medio dio acceso a tierras inhóspitas.

América del Norte cuenta con más de 420 mil km. de vías ferroviarias divididas entre los tres países. EEUU tiene la red más grande con más de 220 mil km. Canadá posee cerca de 84 mil km. y México cuenta con 23,500 km. operativos o hasta 29 mil km. si se consideran tramos auxiliares. La ruta ferroviaria de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) es la única red de ferrocarril continental que conecta Canadá, EEUU y México. La red de esta compañía, abarca aproximadamente 32 mil km. de vías férreas. Esta misma compañía conecta desde Vancouver en la costa oeste hasta Montreal en el este, facilitando el transporte de mercancías desde el Pacífico hasta el Atlántico. En EEUU, cubre el medio oeste y el sur une el corazón industrial de EEUU con México, con acceso a puertos mexicanos en el Golfo y el Pacífico. En México esta compañía tiende sus redes desde Laredo hasta el Valle de México. Por este medio transporta mercancías como granos, carbón, minerales, productos químicos, automóviles, contenedores intermodales y bienes de consumo. Además de CPKC, los principales operadores son Union Pacific, BNSF, Canadian Nacional, CSX y Norfolk Southern.

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A diferencia de Europa o Asia, el sistema norteamericano para pasajeros está menos centralizado, pero opera rutas claves: en EEUU una red nacional interurbana conectando las principales metrópolis como el corredor Noreste entre Boston, New York y Washington. En México el sistema de pasajeros ha vivido un resurgimiento reciente con el Tren Maya en el sureste y la reactivación de proyectos de trenes de pasajeros a nivel nacional.

En EEUU existen alrededor de 700 compañías ferroviarias que operan servicios de transporte público de mercancías. Al finalizar el período de Porfirio Díaz en 1911, México contaba con una red ferroviaria de 20 mil km. de vías principales, llegando a registrar hasta 24,646 km. si se suman las vías de jurisdicción estatal. Al inicio de ese gobierno porfirista, México tenía cerca de 570 km. de vía. La red creció rápidamente y pasó a 9,544 km. en el año 1890 y llegó a 13,615 km. en el año 1900, conectando con ello, los principales centros mineros e industriales.

El gobierno federal tiene como objetivo impulsar un plan ferroviario de 4,000 km. adicionales, exclusivos para trenes de pasajeros. Las rutas principales de este plan son: México-Querétaro, México-Pachuca, México-San Luis Potosí-Monterrey-Laredo. El ferrocarril movilizó 133 millones de toneladas de carga en el 2024, siendo sus principales productos los industriales con un 48 % y los agrícolas un 29 %. En ese mismo año el transporte de pasajeros movilizó a 51 millones. La economía moderna requiere de competitividad, y si México es el principal proveedor de bienes a EEUU, este medio tiene que ampliarse y mejorar su calidad de servicio ya que la carretera 57 está saturada de vehículos. Durante muchos años Ferrocarriles Nacionales de México fue una gran empresa nacional, la que lamentablemente quebraron desde dentro. El 90 % de la red ferroviaria del país fue construida durante dos décadas y durante más de un siglo el restante. Algo no funciona bien.

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