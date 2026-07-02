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La frase que hoy vibra en estadios y calles, "¿Y si sí?", nació del entusiasmo por la participación de la selección mexicana en el Mundial de Futbol 2026. Pero más allá de los goles y las emociones, esta pregunta puede convertirse en un poderoso motor de cambio social. Porque si el futbol nos une, también puede inspirarnos a imaginar un país distinto, uno en el que las malas prácticas cotidianas cedan espacio a una cultura de respeto, empatía y responsabilidad.

El eco de una pregunta. "¿Y si sí?" es más que un grito de esperanza deportiva; es un reto colectivo. ¿Y si sí dejamos de tirar basura en la calle? ¿Y si sí empezamos a llegar puntuales? ¿Y si sí dejamos de justificar la corrupción como parte inevitable de nuestra vida pública? La fuerza de esta frase radica en que nos invita a pensar en lo posible, en lo alcanzable, en lo que depende de nosotros.

Basura y contaminación. La primera batalla es contra la indiferencia ambiental. México enfrenta graves problemas de contaminación y gestión de residuos. Cada bolsa arrojada en la vía pública es un recordatorio de nuestra falta de conciencia. Pero, ¿y si sí asumimos la responsabilidad de separar, reciclar y reducir? El cambio empieza en lo pequeño: un parque limpio, un río sin plásticos, un aire menos denso.

Negocios y corrupción. La corrupción y el fraude en los negocios han minado la confianza ciudadana. Sin embargo, la pregunta nos invita a imaginar otra ruta: ¿y si sí apostamos por la transparencia? ¿Y si sí cumplimos contratos sin trampas? La competitividad de México depende de que la ética sea tan importante como la rentabilidad. Un país que juega limpio en lo económico puede aspirar a crecer con justicia.

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Puntualidad y convivencia. La puntualidad, tan subestimada, refleja respeto por el tiempo ajeno. Llegar tarde es restarle valor a la vida de los demás. ¿Y si sí empezamos a ser puntuales? La convivencia mejoraría, las instituciones funcionarían con mayor eficiencia y la confianza entre ciudadanos se fortalecería. La puntualidad es disciplina, pero también empatía.

Empatía y ciudadanía. La empatía es la base de toda sociedad sana. Ponerse en el lugar del otro evita conflictos y fomenta solidaridad. ¿Y si sí practicamos la empatía en el transporte público, en la oficina, en la política? Un país que escucha y comprende es un país que avanza. La empatía convierte la diferencia en oportunidad y la diversidad en riqueza.

El Mundial como espejo. El futbol nos recuerda que los grandes logros requieren disciplina, trabajo en equipo y respeto por las reglas. La selección mexicana, con sus aciertos y tropiezos, es un espejo de lo que podemos ser como nación. ¿Y si sí aplicamos esa misma pasión y compromiso en nuestra vida diaria? El Mundial puede ser más que un torneo: puede ser el detonante de una transformación cultural.

Conclusión. "¿Y si sí?" es la chispa que nos invita a dejar atrás la resignación. No se trata de esperar milagros, sino de asumir que el cambio está en nuestras manos. Si podemos soñar con levantar una copa, también podemos soñar con levantar un país más justo, limpio y empático. La pregunta está hecha, y la respuesta depende de cada uno de nosotros.

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