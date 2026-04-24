ADERIAC 2026: el congreso que redefine el liderazgo en el Bajío

San Luis Potosí será nuevamente sede de uno de los encuentros más importantes en materia de talento humano. La Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ADERIAC) anunció la realización de la 14ª edición del Congreso Internacional del Talento Humano 2026, un evento que promete marcar tendencia en el futuro del liderazgo organizacional.

Durante rueda de prensa, encabezada por Graciela Zendejas, presidenta de ADERIAC; Vicente Aguilar, director ejecutivo; y Víctor Martínez, coordinador del congreso, se dieron a conocer los detalles de este importante encuentro que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo en el Centro de Negocios Potosí.

Bajo el lema "Leaders Create Leaders", el congreso reunirá a más de 500 participantes, entre directores generales, líderes de recursos humanos, gerentes de planta, empresarios y profesionales enfocados en la gestión del talento.

Más allá de ser un evento académico, ADERIAC 2026 busca convertirse en una experiencia inmersiva donde se analicen las nuevas tendencias globales y, sobre todo, se traduzcan en acciones concretas dentro de las organizaciones.

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"El gran reto hoy es cerrar la brecha entre la estrategia y la ejecución", destacaron los organizadores, subrayando la importancia de fortalecer el liderazgo para impactar directamente en la competitividad empresarial.

El programa contempla ocho conferencias de talla nacional e internacional, abordando temas clave como:

Liderazgo positivo

Transformación digital e inteligencia artificial

Competencias laborales del futuro

Human + AI orchestration

Retención y desarrollo del talento

Innovación, experiencia y talento local

Por primera vez, el congreso integrará una propuesta escénica con la obra de teatro "El poder del líder crea la realidad", que reflejará, desde una perspectiva artística, los retos que se viven dentro de la industria.

Además, el caricaturista potosino Augusto Rodríguez será el encargado de crear reconocimientos únicos para los conferencistas, aportando un sello creativo y distintivo al evento.

Como ya es tradición, también se premiará a las empresas que destacan en indicadores de capital humano, especialmente aquellas que han logrado reducir la rotación de personal y fomentar entornos laborales con bienestar, inclusión y desarrollo.

ADERIAC 2026 no solo apuesta por el conocimiento, sino por generar una experiencia completa. Los asistentes podrán disfrutar de:

Comida maridaje de tres tiempos, diseñada especialmente para el evento

Actividades artísticas como pintura y fotografía

Espacios de relajación y networking

Expo de Recursos Humanos con más de 40 proveedores especializados

Un llamado a liderar el futuro

Este congreso se consolida como una plataforma clave para quienes buscan no solo adaptarse a los cambios del entorno laboral, sino liderarlos.

ADERIAC invita a todos los profesionales y empresas a formar parte de esta experiencia que impulsa el desarrollo del talento y posiciona a San Luis Potosí como referente en gestión humana a nivel nacional.