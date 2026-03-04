ADERIAC y AMEXME celebran foro mujer 2026 en San Luis Potosí

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ADERIAC y AMEXME SLP llevaron a cabo con gran éxito el Foro de la Mujer 2026, un espacio de reflexión, aprendizaje e inspiración enfocado en fortalecer el liderazgo femenino y la toma de decisiones en el ámbito profesional y empresarial.

El encuentro se realizó la mañana del jueves 26 de febrero en el Hotel Holiday Inn Quijote, donde empresarias, directivas, ejecutivas y líderes de talento humano se dieron cita para compartir experiencias, generar networking y reafirmar el papel estratégico de la mujer en el desarrollo económico de San Luis Potosí.

La jornada inició con la conferencia "Mujeres fuertes, mujeres injodibles", impartida por Nancy Martínez, quien invitó a las asistentes a reconocer su resiliencia, fortalecer su autoestima profesional y asumir con determinación los retos personales y laborales.

Posteriormente, Raquel Abad presentó la ponencia "Mujeres a la independencia financiera", destacando la importancia de la educación financiera, la planeación estratégica y la generación de patrimonio como pilares para la autonomía y libertad de decisión.

El foro cerró con la participación de Eva María Camacho, quien con la conferencia "Proyección ejecutiva internacional: el talento que San Luis Potosí necesita hoy" abordó la relevancia de la imagen profesional, las competencias globales y la preparación estratégica para posicionar el talento femenino potosino en escenarios nacionales e internacionales.

Durante el evento, las presidentas y representantes de ambas organizaciones coincidieron en que este foro no solo conmemora una fecha significativa, sino que impulsa acciones concretas para promover la equidad, el liderazgo y la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las empresas y organismos empresariales.

El Foro de la Mujer 2026 se consolidó así como un espacio de alto valor para la comunidad empresarial, reafirmando el compromiso de ADERIAC y AMEXME SLP con el fortalecimiento del liderazgo femenino y la construcción de entornos laborales más inclusivos y competitivos.