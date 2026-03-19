Cemex celebra 120 años de trayectoria en la construcción

Monterrey, México. 19 de marzo de 2026.- Cemex conmemora su 120 aniversario, una historia que inició en Nuevo León y que actualmente tiene presencia global, posicionando a la empresa como uno de los referentes en la industria de la construcción a nivel mundial.

"Nuestros clientes confían en los productos y servicios de Cemex porque saben que es equivalente a edificar una casa, una obra o un negocio sólido y tener un patrimonio duradero para sus familias. El esfuerzo de nuestros colaboradores se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye. Así llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro", afirmó Sergio Menéndez, presidente de Cemex México.

A lo largo de su trayectoria, la compañía ha participado en la construcción de obras que forman parte de la vida diaria de millones de personas, como los cimientos del Monumento a la Revolución; el campus y la biblioteca del Tecnológico de Monterrey; la nueva Basílica de Guadalupe; así como la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo en la Ciudad de México.

Entre los proyectos también destacan sistemas de movilidad como el Metrobús; desarrollos verticales de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise; además de obras de ingeniería de alta complejidad como el Puente Baluarte y el Puente Atirantado de San Pedro Garza García. Asimismo, la empresa cuenta con la red minorista de materiales de construcción más grande del país, Construrama, que suma 25 años de trayectoria. Estos proyectos reflejan la capacidad técnica, innovación y alcance operativo que han caracterizado a la compañía a lo largo del tiempo.

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