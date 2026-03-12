Cemex impulsa liderazgo femenino en la red Construrama

En un ámbito tradicionalmente vinculado con la participación masculina, cada vez más mujeres asumen un rol clave en la dirección de empresas, la toma de decisiones y el desarrollo de negocios dentro de la industria de la construcción. Bajo esta perspectiva surge Mujer Construrama, una iniciativa enfocada en promover el liderazgo femenino dentro de la red Construrama y en fortalecer una comunidad donde las empresarias puedan compartir experiencias, inspirarse y consolidar sus proyectos.

Durante este año, más de 300 mujeres pertenecientes a la red Construrama participaron en una nueva edición de Mujer Construrama. Al encuentro asistieron dueñas, socias e hijas que representan la continuidad generacional de estos negocios, además de colaboradoras de la red, quienes intercambiaron experiencias y herramientas orientadas a fortalecer la administración de sus empresas y ampliar su visión de liderazgo en el sector.

El evento incluyó conferencias, talleres y espacios de conversación enfocados tanto en el desarrollo profesional como personal de las participantes. Uno de los momentos más destacados fue el panel "Mujeres Construrama, mujeres que inspiran", en el que empresarias de la red compartieron los retos y aprendizajes que han marcado su trayectoria. La agenda también contempló la participación de ponentes como Ashley Frangie, Gaby Vargas, Cristina Cortés y Jessica Garza, quienes abordaron temas relacionados con el propósito, el liderazgo y el crecimiento personal, además de diversas actividades diseñadas para fortalecer los vínculos entre las asistentes.

Asimismo, el encuentro permitió reconocer a concesionarias que han sobresalido por su desempeño y liderazgo dentro de la red de distribución, reflejando el impacto que numerosas mujeres tienen en la consolidación y crecimiento de sus empresas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como en ediciones anteriores, Mujer Construrama incorporó una causa social. En esta ocasión, las participantes sumaron esfuerzos para respaldar al Fondo Guadalupe Musalem, organización que promueve el acceso a educación de calidad para jóvenes mujeres en Oaxaca, reforzando así el compromiso de la red con la generación de más oportunidades para otras mujeres.

El evento adquirió un significado especial en un año representativo para la organización: Construrama celebra 25 años de impulsar a empresarios del sector de materiales para la construcción, mientras que Cemex conmemora 120 años de trayectoria construyendo confianza y acompañando el desarrollo de infraestructura, comunidades y negocios en México y en diversas partes del mundo.

Con ello, Mujer Construrama se consolida como un espacio que reconoce y visibiliza el talento femenino dentro de la industria, evidenciando que el futuro del sector también se construye a partir del liderazgo, la visión y la colaboración entre mujeres.