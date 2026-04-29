Cemex lanza aditivos para mejorar el rendimiento del concreto
El nuevo producto de Cemex permite disminuir el contenido de agua, aumentando la densidad y calidad del material.
Cemex dio a conocer una familia de aditivos diseñada para optimizar el desempeño del concreto, al permitir que la mezcla fragüe en menor tiempo, requiera menos agua y, en consecuencia, incremente su resistencia.
Con 120 años de experiencia en la industria de materiales para la construcción, la empresa mantiene su enfoque en la innovación con el desarrollo de un aditivo superplastificante con efecto acelerante, orientado a mejorar la eficiencia en la fabricación de elementos prefabricados de concreto.
La disminución en el contenido de agua contribuye a que el material alcance una mayor densidad, lo que se traduce en una mejora en su calidad y en una reducción en los tiempos de producción.
Este atributo resulta especialmente relevante para el sector de prefabricados, ya que favorece el desarrollo de resistencias tempranas, permitiendo acortar los ciclos de desmolde.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Como resultado, se logra una operación más eficiente, con mayor rotación de moldes, mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y una ejecución más ágil, lo que impacta de forma positiva en la productividad y la rentabilidad.
El desarrollo de este aditivo responde a una constante en la trayectoria de Cemex: la búsqueda de soluciones que eleven los estándares de la industria.
En el contexto de sus 120 años de operación, la empresa presenta ISOCAST 5930 como una solución que refleja su experiencia acumulada y la traduce en beneficios concretos para sus clientes.
no te pierdas estas noticias
Cemex lanza aditivos para mejorar el rendimiento del concreto
Redacción
El nuevo producto de Cemex permite disminuir el contenido de agua, aumentando la densidad y calidad del material.
ADERIAC 2026: el congreso que redefine el liderazgo en el Bajío
Redacción
El evento se realizará el 27 y 28 de mayo en el Centro de Negocios Potosí con más de 500 asistentes.
Planta Valles de Cemex rehabilita cantera y la convierte en refugio de biodiversidad
Redacción
El proyecto es el primero en el sector cementero mexicano en recibir la certificación ADVC.