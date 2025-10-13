Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group

Con una visión que combina historia, innovación y bienestar urbano, Cemex participa activamente en la construcción del desarrollo El Gran Ancira, un nuevo complejo residencial inspirado en el icónico hotel regiomontano que marcó una época en el corazón de Monterrey.

El proyecto, a cargo de ONE Development Group, busca rendir homenaje al emblemático Hotel Gran Ancira mediante un diseño arquitectónico que conserva su esencia y estética. Para lograrlo, Cemex aporta su experiencia técnica y tecnológica a través del suministro de concretos especializados y asesoría directa desde su Centro de Innovación y Desarrollo.

Uno de los elementos distintivos del desarrollo es el uso de concreto Aparentia con tonalidad personalizada, diseñada para evocar el color de la piedra original del histórico inmueble. Esta elección no solo mantiene una continuidad visual con el pasado, sino que también integra materiales de última generación que garantizan durabilidad, uniformidad y bajo mantenimiento.

Además del concreto Aparentia, el proyecto incorpora soluciones avanzadas como Fortis, Ingenia, Hidratium, Evolution, Vertua y Duramax, que ofrecen ventajas en sostenibilidad, rendimiento estructural y eficiencia en la ejecución, al tiempo que reducen los trabajos de curado y el impacto ambiental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gran Ancira se perfila como un desarrollo de usos mixtos que incluirá 389 departamentos distribuidos en dos torres de 20 y 29 niveles, con 4,400 m² de área comercial y seis niveles de oficinas. Cada vivienda contará con balcones privados con vistas al Cerro de la Silla, consolidando una experiencia de vida armónica entre la modernidad y la herencia urbana de Monterrey. La obra se prevé concluir el próximo año.

Con esta colaboración, Cemex reafirma su compromiso con la excelencia constructiva y el desarrollo urbano sostenible, ofreciendo soluciones integrales que transforman proyectos arquitectónicos en obras que trascienden. Desde concretos aparentes con color hasta tecnologías de construcción de vanguardia, la compañía se consolida como un socio estratégico clave para quienes buscan edificar un futuro más innovador y conectado con su historia.