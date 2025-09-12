logo pulso
LiPU by Traxión y Fundación Traxión en jornada de voluntariado reforestan áreas verdes en San Luis Potosí

El compromiso de LiPU y Fundación Traxión va más allá de lo económico, apostando por un futuro sostenible en México

Por Redacción

Septiembre 12, 2025 01:52 p.m.
A
Fundación Traxión, creada para impulsar iniciativas sociales y ambientales en México en el 2020, continúa consolidando su compromiso con el entorno y las comunidades. En su más reciente jornada de voluntariado en San Luis Potosí, junto con LiPU by Traxión reunieron a más de 170 colaboradores, vecinos y aliados para recuperar espacios verdes en el fraccionamiento Prados, donde sembraron 276 árboles y rehabilitaron áreas comunes. Acciones como ésta reflejan la importancia de la participación comunitaria y el rol de las empresas mexicanas en la construcción de un futuro sustentable.

La generación de áreas verdes no solo mejora la calidad del aire y mitiga el calor urbano, también fortalece el tejido social al fomentar el trabajo conjunto y el sentido de pertenencia.

Estas acciones se complementan con el impacto ambiental positivo que genera el servicio de transporte de personal como el ofertado por LiPU by Traxión, el cual ayuda a disminuir el número de vehículos particulares en circulación, reduciendo las emisiones contaminantes y mejorando la movilidad en las ciudades.

LiPU by Traxión y Fundación Traxión reafirman que el compromiso empresarial va más allá de los resultados económicos: es una apuesta tangible por el bienestar social, la protección del medio ambiente y la construcción de comunidades más unidas y sostenibles en México.

