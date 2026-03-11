María Dolores Mejía Ruiz destaca en seminario inmobiliario de AMPI SLP
La capacitación ofrecida por AMPI SLP permite a profesionales acumular horas para la licencia inmobiliaria.
En este Seminario, con duración de 36 horas dividido en 2 días con 2 horas por sesión, tuvo destacada y brillante participación la C.P María Dolores Mejía Ruiz , Directora General de GIS Gestoría y Servicios Inmobiliarios, en Villa de Reyes; quien expuso con amplio conocimiento y experiencia el tema de "Tierras Ejidales", bases jurídicas y procesos., dando énfasis a puntos relevante sobre tópicos que los asistentes le preguntaron , los cuales recibieron respuesta debidamente fundada y explicada en forma amplia , por la expositora C:P María Dolores Mejía
Este tipo de capacitaciones con ponentes son todos de AMPI SLP, con mucha experiencia en cada área, que se está realizando, en sus instalaciones ubicadas en Pról. Coronel Romero 2100 Int. 5, Col. Tierra Blanca, servirán para acumular las horas que se requieren para la obtención de la Licencia Inmobiliaria
Asimismo, esta capacitación comprende temas como son: prospección, cierres, venta de inmuebles, así como administración, rentas, procesos notariales, avalúos y otros más de interés para desarrollar la actividad inmobiliaria de calidad, certeza y confiable y apegada a las normas y protocolos legales.
Finalmente este tipo de Seminarios de Capacitación forman parte de la actividades que la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí ofrece para beneficio de sus socios.
