logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Pulso Industrial

María Dolores Mejía Ruiz destaca en seminario inmobiliario de AMPI SLP

La capacitación ofrecida por AMPI SLP permite a profesionales acumular horas para la licencia inmobiliaria.

Por Redacción

Marzo 11, 2026 06:05 p.m.
A
María Dolores Mejía Ruiz destaca en seminario inmobiliario de AMPI SLP

En este Seminario,  con duración de 36 horas dividido en 2 días con 2 horas por sesión, tuvo destacada y brillante participación la C.P María Dolores Mejía Ruiz  , Directora General de GIS Gestoría y Servicios Inmobiliarios, en Villa de Reyes;   quien expuso con amplio conocimiento y experiencia el tema de "Tierras Ejidales", bases jurídicas y procesos., dando énfasis  a puntos relevante sobre tópicos que los asistentes le preguntaron , los  cuales  recibieron respuesta  debidamente fundada y explicada en forma  amplia ,  por la expositora C:P María  Dolores Mejía

Este tipo de capacitaciones con ponentes son todos de AMPI SLP, con mucha experiencia en cada área, que se está realizando, en sus instalaciones ubicadas en  Pról. Coronel Romero 2100 Int. 5, Col. Tierra Blanca, servirán para acumular las horas que se requieren para la obtención de la Licencia Inmobiliaria

Asimismo, esta capacitación comprende temas como son: prospección, cierres, venta de inmuebles, así como administración, rentas, procesos notariales, avalúos y otros más de interés para desarrollar la actividad inmobiliaria de calidad, certeza y confiable y   apegada a las normas y protocolos legales.

Finalmente este tipo de Seminarios de Capacitación forman parte de la actividades que la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí ofrece para beneficio de sus socios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

María Dolores Mejía Ruiz destaca en seminario inmobiliario de AMPI SLP
María Dolores Mejía Ruiz destaca en seminario inmobiliario de AMPI SLP

María Dolores Mejía Ruiz destaca en seminario inmobiliario de AMPI SLP

SLP

Redacción

La capacitación ofrecida por AMPI SLP permite a profesionales acumular horas para la licencia inmobiliaria.

ADERIAC y AMEXME celebran foro mujer 2026 en San Luis Potosí
ADERIAC y AMEXME celebran foro mujer 2026 en San Luis Potosí

ADERIAC y AMEXME celebran foro mujer 2026 en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Conferencistas destacaron la resiliencia, independencia financiera y proyección internacional de mujeres potosinas.

Cemex abre convocatoria por 35 aniversario del Premio Obras
Cemex abre convocatoria por 35 aniversario del Premio Obras

Cemex abre convocatoria por 35 aniversario del Premio Obras

SLP

Redacción

Podrán inscribirse obras construidas en México entre 2024 y 2025 que usen al menos 50% de materiales Cemex.

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

SLP

Redacción

Con una agenda enfocada en innovación y liderazgo en Recursos Humanos