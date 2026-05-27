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Cemex permanece entre las empresas con mejor percepción laboral en México

La empresa celebra 120 años con estrategias para fortalecer su cultura y desarrollo de colaboradores.

Por Redacción

Mayo 27, 2026 04:38 p.m.
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Cemex permanece entre las empresas con mejor percepción laboral en México
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      Cemex se ubicó nuevamente entre las 10 compañías mejor evaluadas del Ranking Merco Talento 2026, medición que reconoce a las empresas con mejor reputación en materia laboral y gestión de talento en México.

      La compañía ha mantenido una tendencia de crecimiento dentro de esta clasificación en los últimos años. En 2023 se encontraba en la posición 79; para 2024 avanzó al lugar 14 y desde 2025 se mantiene en el noveno sitio del listado general. Además, desde 2024 ocupa el primer puesto dentro del sector de materiales de construcción.

      El ranking es elaborado por Merco, monitor de referencia en Iberoamérica especializado en reputación corporativa, que desde el año 2000 publica un listado con las 100 empresas más destacadas del país con base en la percepción de diversos sectores.

      Para integrar los resultados, se consideran opiniones de colaboradores, directivos, universitarios, sindicatos, especialistas en recursos humanos y ciudadanía, además de distintos indicadores relacionados con la administración y desarrollo del talento.

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      En la evaluación, Cemex fue analizada en aspectos como ambiente laboral, liderazgo, desarrollo profesional, reputación, ética, sensibilidad social y valores corporativos, entre otros factores vinculados con la experiencia de sus trabajadores.

      Los resultados completos del Ranking Merco Talento 2026 pueden consultarse en el sitio oficial de Merco.

      La empresa señaló que, a 120 años de su fundación, mantiene estrategias orientadas al fortalecimiento de su cultura organizacional y a la mejora continua de sus procesos para impulsar el desarrollo de colaboradores, clientes y comunidades.

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