PROFIQ: innovación mexicana en nanotecnología para infraestructura sustentable

Somos PROFIQ, una empresa mexicana con más de 20 años desarrollando soluciones de infraestructura sustentable mediante nanotecnología. Nuestro compromiso es reducir el impacto ambiental y optimizar recursos, ofreciendo tecnologías verdes que prolongan la vida útil de las obras.

Nuestras principales áreas son la estabilización de suelos, la mejora de concretos y la remediación de suelos contaminados y residuos peligrosos mediante procesos de estabilización, inmovilización y solidificación permanente. Gracias a estas soluciones reducimos espesores, costos, tiempos de ejecución y utilizamos materiales del sitio, logrando obras más eficientes y sustentables.

Contamos con productos nanoestructurados como PQ ROAD para estabilización de suelos, PQ REM para remediación ambiental y PQ CRETE para mejorar las propiedades del concreto. Estas tecnologías disminuyen la huella de carbono, aumentan la durabilidad y reducen el consumo de materiales.

Somos la única empresa en México autorizada por SEMARNAT para la remediación e inmovilización permanente de contaminantes como metales pesados e hidrocarburos, ya sea en el sitio o en nuestra planta en San Luis Potosí. Transformamos residuos peligrosos en materiales inertes, impulsando la economía circular.

Además, ofrecemos los servicios de nuestro laboratorio: Magnofiq, son servicios especializados en análisis de aguas, suelos y concretos, bajo normativas oficiales, incluyendo pruebas geotécnicas, fisicoquímicas y de resistencia de materiales.

En PROFIQ, construimos soluciones integrales que combinan innovación, sustentabilidad y eficiencia para un futuro más verde.