Alimentos que contienen nicotina y no lo sabías

¿Tenías idea de que algunos alimentos que consumimos prácticamente a diario, contienen nicotina? El tabaco es una planta de la familia de las solanáceas y algunos vegetales que forman parte de nuestra dieta habitual también pertenecen a ésta, por lo cual, también la contienen. Este grupo comprende a unas 2700 especies de plantas y algunas de ellas son conocidas por sus usos medicinales, sus efectos psicotrópicos o por ser ponzoñosas, como el beleño, la belladona o la mandrágora.

Como sabemos, la nicotina, sustancia que se inhala al fumar cigarrillos de tabaco, es dañina para el organismo. Además de ser altamente adictiva, sube la presión arterial, incrementa el ritmo cardíaco y hace más lento el flujo de la sangre. Es probable también que contribuya al endurecimiento de las arterias, lo cual, a su vez, puede provocar eventualmente un ataque cardíaco; además, puede permanecer en el organismo de 6 a 8 horas después de inhalada o consumida.

Sin embargo, estudios recientes revelan que la nicotina pudiera resultar benéfica en el tratamiento de algunos padecimientos neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson, y que puede ayudar al manejo de algunos problemas de salud mental como esquizofrenia, depresión y ansiedad. Es decir que, como casi todo en esta vida, la nicotina no es por sí misma ni buena ni mala, depende enteramente de cómo y qué tanto la consumas el que resulte perjudicial o no para tu salud.

Los vegetales que la contienen la tienen en cantidades minúsculas. Tendrías que comer enormes cantidades para que realmente llegaran a hacerte algún mal. En prácticamente todos los casos sus beneficios nutricionales superan al daño potencial de la nicotina, dada su minúscula concentración. Con todo, es interesante saber qué alimentos la contienen y en qué proporciones, ahora sí que solo por saber:



1.- Jitomates

Cuando los jitomates están verdes contienen aproximadamente 7.1 nanogramos de nicotina por cada gramo de peso, pero a medida que éste va madurando, el nivel se va reduciendo, y si lo cocinas, prácticamente desaparece. Lo que de hecho contienen los jitomates es un alcaloide llamado tomatina, relacionado con la nicotina. Tendrías que comer cerca de un cuarto de kilo de jitomate crudo (244 gramos) para igualar el efecto de un fumador pasivo que estuviera en un cuarto con un fumador activo por tres horas.

El puré de tomate, sin embargo, tiene una concentración mucho mayor, aquí estamos hablando de 52 nanogramos por gramo, bastan 20 gramos para igualar el efecto de un fumador pasivo. Por otra parte el jitomate es un antioxidante natural y contiene vitamina A y K, además de que es una gran fuente de potasio, fósforo, calcio, vitamina C y folatos, por lo que ayuda a la piel, al sistema inmunológico, a la vista y a la circulación.



2.- Berenjenas

Tienen el segundo lugar después del tabaco, entre la familia de las solanáceas, en contenido de nicotina. Sin embargo, la cantidad tampoco es para alarmarse, una berenjena contiene 10 nanogramos, es decir que necesitarías comer 10 kilos para igualar la cantidad de un cigarro. Sin embargo, son una gran fuente de fibra, contienen nasunina que es un poderoso antioxidante que ayuda al cuerpo a deshacerse del hierro en exceso y del colesterol. Tienen, además ácido fólico, vitaminas A, B1, B2 y C, así como calcio, hierro y fósforo. Así, que comidas con moderación (como todo), sus beneficios son mucho más que su potencial dañino.



4.- Papas

Las papas contienen 15 nanogramos de nicotina por gramo, más o menos el doble de los jitomates. Esta concentración es bastante mayor en papas verdes y germinadas, que normalmente no consumimos, pero sube aún más se si se comen en puré, con una concentración de nicotina de 52 nanogramos por gramo. Contienen un alcaloide nicotínico llamado solanina que se concentra en la cáscara y que si se consume en grandes cantidades puede traer riesgos considerables a la salud. En su lado positivo, su consumo regular puede reducir el riesgo de un ataque cardíaco y colaborar a reducir los niveles de la presión de la sangre.



5.- Coliflor

Aunque no pertenece a la familia de las solanáceas, también contiene nicotina, calculada en 16.8 nanogramos por gramo, es decir que tendrías que comerte más o menos 60 coliflores, para tener los mismos efectos que un fumador pasivo que estuviera en un cuarto con un fumador activo por tres horas. En su lado positivo el consumo regular de coliflor tiene muchos beneficios a la salud, funciona como un detoxificante que puede ayudar a combatir ciertos tipos de cáncer, así como la artritis reumatoide. También contiene vitaminas C, K, B6, folatos y mucha fibra, además de minerales como magnesio y fósforo.



6.- Pimientos

Los pimientos también contienen solanina y soladinina, alcaloides nicotínicos, en una proporción de 7.7 a 9.2 nanogramos por gramo, pero en su aspecto nutritivo, contienen altas cantidades de vitamina C, B6 y magnesio, lo cual quiere decir que son buenos para fortalecer el sistema inmune y para ayudar con problemas de insomnio y ansiedad.



7.- Té negro

De acuerdo con algunos estudios, el té también contiene minúsculas cantidades de nicotina, ya sea regular o descafeinado. Los niveles son tan bajos que incluso no son medidos, pero es importante saber que el té instantáneo tiene bastante más nicotina que el de hoja, aunque sigue sin ser un nivel significativo. El té, especialmente el verde, otorga muchos beneficios a la salud entre los que se cuenta, por ejemplo, reducir los niveles de colesterol, por lo que ayuda a prevenir las enfermedades del corazón; también se cree que colabora a evitar el cáncer y la diabetes, reduce el estrés y favorece la concentración.