Cómo hacer ceviche sin pescado para comer en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El

es uno de los platos más emblemáticos de la

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, reconocido por su frescura y su equilibrio entre la acidez y el picante. Aunque tradicionalmente se elabora con pescado o mariscos, lashan ganado terreno en las mesas contemporáneas como unay diferente.Durante celebraciones como la, la búsqueda deque no incluyan productos de origen animal se vuelve una prioridad para muchos hogares, y en Menú te compartimos una receta que sin duda tienes que probar en casa. ¡Toma nota!¿Quése necesitan para unvegano?Para lograr el perfil de sabor característico de este platillo sin utilizarde origen animal, la base principal se compone de elementos vegetales que aportan estructura y frescura. Según la receta de, losnecesarios son:· 2 latas de(400 g cada una).· 1pequeña, cortada en rodajas finas.· 1 chile rojo, sin semillas y finamente picado.· Un manojo defresco, picado.· 1grande, cortado en cubos.Para elo "" vegetal, se requiere:· El jugo de 2 limones grandes.· 1 cucharada devirgen extra.· Una pizca de sal marina.¿Cómo se prepara eldepaso a paso?La elaboración de este platillo es sencilla y no requiere procesos de cocción al fuego, lo que ayuda a preservar la textura de los. De acuerdo con las instrucciones de, el procedimiento es el siguiente:· Preparar la base: Enjuague y escurra los. Posteriormente, córtelos en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor y colóquelos en un tazón grande.· Integrar los vegetales: Añada la, el chile y elal tazón con los· Elaborar el: En un recipiente pequeño, mezcle elcon ely la sal. Vierta esta mezcla sobre losanteriores y revuelva con cuidado para asegurar que todo quede bien cubierto.· Reposo y toque final: Dejela mezcla en eldurante al menos 30 minutos para que los sabores se integren. Justo antes de servir, incorpore los cubos depara evitar que se oxiden o se deshagan.¿Con qué se puede acompañar este platillo?La versatilidad delvegano permite diversas presentaciones dependiendo de la ocasión. Como sugiere el portal especializado, una forma tradicional y crujiente de disfrutarlo es acompañarlo cono servirlos sobreEstano solo funciona como unligero, sino también como unapara compartir en reuniones. La combinación de la acidez del limón con la cremosidad dely la firmeza del palmito ofrece un contraste que satisface el paladar de quienes buscansin sacrificar el estilo clásico del