Conoce el chito, botana hecha con carne de burro

Durante un paseo por el mercado, el tianguis o incluso en la calle cuando te encuentras con la persona encargada de vender botanas, seguramente has podido ver una carne roja que parece estar cubierta de chile piquín y va acompañada de limón, siempre exhibida en cubetas de metal. Es más, en el Bosque de Chapultepec es la botana que no puede faltar, la cual es servida en un papelito.

Dicha carne es llamada chito y suelen existir varias dudas sobre su origen. Hoy en "Menú" de EL UNIVERSAL las aclararemos, te diremos si realmente es carne de burro o caballo.

¿Qué es el chito?

La carne de chito es una carne de consistencia fibrosa, color marrón, que originalmente proviene de los caballos, pero también puede ser de burro o chivo, explica Larousse Cocina.

O sea que si alguna vez escuchaste que era de burro o caballo había algo de cierto en ello y aunque muchos quedamos asombrados con dicha aseveración, resulta que esta carne se acostumbra a comer en algunas regiones del país.

El chito lo encontramos en la Ciudad de México, pero este también se consume en Puebla y Veracruz y no en todos lugares donde se consume se le llama chito, detalla Larousse.

Por su parte, México Desconocido menciona que consumir carne de burro en México es legal y que el chito es carne que proviene de "las piernas y la caja torácida de los burros, mulas o caballos, los cuales son destinados a la alimentación por su poca o nula disposición para trabajos de campo o carga. Su proceso de conservación es de los más sencillos, artesanales y antiguos que existen, ya que la carne se sala y se deja secar", agrega la fuente citada.

Aunque en la CDMX vemos al chito generalmente vendido como botana, en otros estados se prepara de forma diferente. Puede consumirse como botana acompañada con limón y sal, pero también guisado en salsa.

De igual manera existe el mole de chito, un platillo, que según Larousse Cocina, se prepara con papas y un caldillo de salsa, chipotle y tomate, que va acompañado de arroz.

Datos curiosos sobre el chito

A la persona especializada en elaborar el chito se le llama chitero.

Aunque su consumo es algo que nos deja un tanto interesados y asombrados, la carne de caballo, por ejemplo, es rica en aminoácidos, hierro y proteína y es bastante consumida en países europeos, según Larousse Cocina.

Por otro lado, la carne de chivo es más común, ya que con ella se elaboran el cabrito, platillos como la birria, mole de cadera que es parecido al mole de chito e incluso de este animal surgen dulces como la cajeta y lácteos también, según detalla el Servicio de Información Alimentaria y Pesquera.

Así que la próxima vez que vayas por la ciudad y se te atraviese el chito podrás probar este alimento exótico sabiendo qué es lo que llevas a tu panza.