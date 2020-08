Conoce qué partes de los alimentos son comestibles

La ralladura de la cáscara de limón y naranja son algunos de los ejemplos de las partes de los alimentos que pueden ser ingeridas, pese a que de manera habitual no las consumamos.

Sin embargo, su acidez y notas frutales hacen que ingredientes como estos sean bastantes útiles en la repostería, preparación de bebidas e incluso de platos fuertes.

Esto es solo una pequeña parte de los muchos alimentos que se consumen enteros o cuyas partes que usualmente son desechadas pueden ser ingeridas sin problemas.

Según un archivo publicado por la Universidad Católica de Murcia, el brócoli se distingue por su estructura botánica, de la cual destacan su tallo y sus floretes, mismos que son plenamente comestibles.

Así que la próxima vez que hagas una ensalada, una sopa o algún platillo con esta verdura recuerda aprovechar esta verdura en su totalidad.

Hay personas que prefieren evitar comer el centro de la piña para impedir que su lengua se escalde; sin embargo, esta parte es completamente comestible. Además, según la Fundación Colombiana del Corazón, la piña es rica en fibra, lo cual contribuye a combatir el estreñimiento, por lo cual resulta un alimento sumamente viable para aquellas personas que buscan mejorar su digestión.

El delicioso aguacate no deja de sorprender y tal como te contamos anteriormente, su hueso puede ser plenamente aprovechado para crear un beneficioso té rico en antioxidantes, potasio y más.

Por ello, si deseas probar un té o una infusión diferente, recomendamos aprovechar el corazón de los aguacates para preparar una rica bebida caliente.

¿Cuántas veces no has desechado las hojas de esta deliciosa hortaliza? Pues tristemente has estado perdiéndote de un verdadero manjar que además de ser sumamente apetecible cuenta con múltiples beneficios.

Al respecto, el sitio web especializado El Horticultor, establece que las hojas de zanahoria son nutritivas, ricas en proteínas, minerales y vitaminas. De hecho, estas hojitas contienen 6 veces más vitamina C que la raíz y la vitamina K, de la que la raíz carece.

Por tanto, la próxima vez que quieras hacer un caldo, ensalada o sopa diferente, no olvides incluir estas hojitas en tu preparación.

¿Extraño verdad? Pues, aunque parezca difícil de creer, los aficionados al kiwi suelen comer esta fruta entera. De hecho, de acuerdo con un artículo publicado por Zespri Kiwifruit, este cítrico además de ser sano, sabroso, accesible y versátil puede comerse entero, con todo y cáscara. E incluso sus pepitas pueden ser ingeridas sin ningún problema.