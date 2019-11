El té de matcha ayuda a combatir el estrés

El té de matcha se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, pero no solo en su versión de preparada como bebida, también forma parte de los ingrediente de pasteles, helados y hasta conchas.

Debes saber que no sólo es delicioso, el matcha también le aporta beneficios a tu salud. Este popular elemento de la cultura oriental actúa como un poderoso relajante, disminuye el estrés y la ansiedad.

Se cree que en el año 1191, un monje llamado Eisai llevó té verde a Japón, después de un tiempo se popularizó entre la población y logró arraigarse a su cultura. El matcha es la forma más concentrada y pura de las hojas de té verde, potencializando sus beneficios.

De acuerdo con Matcha Source, entre los muchos beneficios que tiene el matcha, se encuentran sus grandes propiedades antioxidantes, es buena fuente de fibra, clorofila y vitaminas, además controla los niveles de colesterol en el cuerpo y mejora el metabolismo. Sin embargo, si lo que buscas es un efecto antiestrés, debes saber que el matcha es excelente para relajarte.

- ¿Cómo contribuye a la relajación?

El té de matcha contiene L-teanina, un compuesto que ayuda a disminuir los niveles de estrés y ansiedad, es bueno para calmarnos y relajarnos.

La L-teanina es un aminoácido que puede atravesar la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, acceder al sistema nervioso central que controla las hormonas del estrés.

Según Zeen Greeen consumir matcha puede reducir la reacción del sistema nervioso al estrés, ya que bloquea ciertos receptores en el cerebro. Esto ayuda a controlar y disminuir la respuesta del cuerpo al estrés. Se ha demostrado que la L-teanina ayuda a aumentar los niveles de dopamina, serotonina, GABA y glicina en el cerebro, lo cual ayuda a mejorar el estado de ánimo y a dormir mejor.

Por otro lado, los compuestos del matcha relajan sin causar somnolencia, al mismo tiempo que proporcionan energía. El matcha puede contener hasta cinco veces más de este aminoácido que los tés negros y verdes.

Por otro lado, este té también tiene cafeína lo que ayuda a despertarnos, sin embargo no es tan potente como la del café.

Es por ello que si estás pasando por un día complicado, tomar una taza de matcha podría ayudar a darte un relax mientras disfrutas de una deliciosa bebida.

En la Ciudad de México existen muchos lugares para probar el matcha en sus distintas presentaciones.