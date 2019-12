Los platillos más típicos en Navidad

La cena de Navidad es el momento en la que nos reunimos con familiares y amigos para festejar todo lo bueno que nos sucedió durante el año. En cada casa el menú varía de acuerdo a las tradiciones de cada familia, pero, ¿Te has preguntado cuáles son los platillos más típicos de la época? Descúbrelo.

1. Pavo

El pavo es el platillo que más se consume durante la Nochebuena. Esta ave es originaria de México en donde lo conocemos como guajolote. En las fiestas decembrinas se suele comer relleno de carne molida o picada, tocino jamón o fruta e inyectado de jugo de naranja o vino blanco.

2. Romeritos

En la temporada navideña otro de los platillos que no pueden faltar en la mesa son los romeritos que son un guiso de quelites y tortitas de camarón en mole. Esta receta también tiene su origen en México, pues los romeritos formaban parte de la dieta de los aztecas, aunque en lugar de camarones solían ponerles ahuautles (huevecillos comestibles de un mosco acuático).

3. Bacalao a la Vizcaína

Este platillo es originario de España y se trajo a México en la época de la colonia, aunque se come más durante semana santa es otro de las comidas imperdibles durante nochevieja. Se prepara con cebolla, jitomate, aceitunas verdes, chiles güeros, almendras, hojas de laurel y aceite de oliva.

4. Ponche

Al ponche de frutas se le podría considerar la bebida oficial de la Navidad, pues es la que más se consume durante estas fechas, es originario de India y fue introducido a México por los españoles. Con el tiempo se ha ido modificando la receta agregando ingredientes mexicanos como el tejocote.

5. Ensalada de manzana

La ensalada de manzana es uno de los postres favoritos de los mexicanos durante la nochebuena. Suele prepararse con trocitos de manzana, nueces, pasas, crema y leche condensada, aunque en otras partes del país se le suelen agregar otros ingredientes como piña en almíbar y hasta bombones.