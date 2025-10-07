logo pulso
Morelos será sede del X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana

La gobernadora y la secretaria de Turismo anuncian el evento en Cuernavaca

Por El Universal

Octubre 07, 2025 07:21 p.m.
A
Morelos será sede del X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana

CUERNAVACA, Mor., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora Margarita González Saravia y la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana con sede en Morelos, del 07 al 09 de noviembre en el Centro Cultural Jardín Borda y la plaza General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca.

Josefina Rodríguez destacó que Morelos es la primera entidad del país en crear una dirección de Turismo Comunitario, y este foro abre las puertas a un panorama de 30 mil expositores, más de 100 chefs y participantes de todos los estados, además de países invitados.

"Y tiene un ingrediente secreto: Michoacán. Los invitamos a disfrutar la gastronomía y las distintas fusiones que se presentarán", subrayó la titular de Turismo federal.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México se destacó que esta décima edición coincide con el 15 aniversario del reconocimiento de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Al foro mundial, dijo, asistirán chefs, cocineras tradicionales, productores, artesanos, académicos y especialistas de todo el país, además de delegaciones invitadas de España, Italia, Estados Unidos y del continente asiático.

La gobernadora Margarita González Saravia resaltó que esta actividad forma parte de la agenda cultural y turística "Xochicalco, Tierra de Encuentros", lo que fortalece la proyección nacional e internacional de Morelos, además de generar una importante derrama económica para los prestadores de servicios locales.

"Quiero resaltar que los gobiernos debemos ocuparnos en conservar los elementos de la gastronomía tradicional. Por eso nos enorgullece que el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana se realice en nuestro estado; invitamos a todas y todos a visitar Morelos", expresó la mandataria estatal.

Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos, informó que el Foro incluirá conferencias magistrales, mesas redondas, experiencias culinarias y encuentros entre culturas. El programa considera la presentación de productos emblemáticos de La Primavera de México, como el arroz, caña de azúcar, mezcal y cecina de Yecapixtla.

En esta ocasión, Michoacán participará como región protagonista, por su afinidad con Morelos en el cultivo de arroz.

Asimismo, Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana e impulsora del reconocimiento de la cocina mexicana ante la UNESCO, agradeció al Gobierno de Morelos por abrir sus puertas a este magno evento, en el que se exaltarán los valores culturales y las recetas de grandes cocineras.

