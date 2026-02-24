CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El

es uno de los acompañantes más comunes en la

. Aunque normalmente se prepara con, existen otras maneras de prepararlo para realzar su sabor y mantener su textura suave.En lugar de, losagregar esteque, además de darle a cada grano un toque único, aporta numerosos nutrientes.¿Quésustituye elen la receta delUn artículo publicado en la, de la nutricionista, explica que elblanco es un cereal rico en carbohidratos, cuya principal función es aportar energía al organismo. También es rico en aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales para la salud.De acuerdo con la especialista, su consumo se recomienda para la mayoría de las personas, sobre todo en aquellas que tienencomo gastritis, reflujo, acidez, diarrea o divertículos en el colon. Esto se debe a que es másque otros alimentos con fibra.Aunque hay infinidad de recetas para prepararlo, durante los últimos días se hauna versión que propone el, donde recomienda sustituir elconPor medio de unen su canal de, el experto sugiere incorporaren el proceso de cocción.¿Cómo hacerblanco con-2 tazas de(480 mL)-1 taza deblanco lavado (190–200 g)-3 cucharadas de(45 g)-1(60–80 g)-1 pieza de(40–50 g)-1 diente de ajo grande (5–7 g)-1 pedazo de cebolla (50–70 g)Procedimientos:-Pela lay córtala en cubos pequeños.-Lava ely córtalo del mismo tamaño que la-Picala cebolla y el ajo.-Calienta una cacerola a fuego medio y derrite la. Añade la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que la cebolla se vuelva transparente.-Incorpora en la cacerola lay el, cocinando por 2 minutos mientras se mezclan constantemente.-Agrega ellavado y revuelve para que absorba los sabores de lay las verduras.-Vierte 2 tazas deen la cacerola y ajusta la sal si es necesario. Tapa la cacerola y baja el fuego al mínimo; cocina durante 7 minutos sin destapar.-Apaga la estufa y no retires la cacerola; elterminará de cocer el-Deja reposar el10 minutos, removiendo los granos después de 5 minutos para que se cocine de manera uniforme.-Después de otros 5 minutos, tublanco estará listo paraPrepararblanco con, en lugar dey aceite, transforma un acompañante tradicional a un, suave y lleno de sabor.