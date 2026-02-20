CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Las crepas surgen en la región de Bretaña, Francia, donde desde la Edad Media se preparaban como una especie de "tortilla" delgada elaborada con harina de trigo.

Con el paso del tiempo, esta preparación se popularizó por su sencillez y rapidez, convirtiéndose en una opción ideal tanto para desayunos como para postres o comidas.

Preparar la masa para crepas en casa no es complicado. Lo importante es lograr una mezcla homogénea, sin grumos y con la consistencia adecuada para que queden delgadas y suaves. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlas tanto dulces como saladas.

Receta de masa para crepas dulces por chef Karla

¿Cómo hacer masa para crepas dulces?

La versión dulce es perfecta para rellenar con frutas, crema de avellanas, chocolate o cajeta. Esta receta de la página Pízca de sabor, por la chef Karla, rinde aproximadamente para 6 porciones.

Ingredientes:

· 1 taza (120 gramos) de harina de trigo

· 2 huevos grandes

· ½ taza (120 mililitros) de leche entera

· ½ taza (120 mililitros) de agua

· ¼ cucharadita (1.5 gramos) de sal

· 2 cucharadas (30 gramos) de mantequilla derretida

· 1 cucharadita (5 mililitros) de extracto de vainilla

· 1 cucharada (12–15 gramos) de azúcar mascabado o blanca

Procedimiento:

· En un recipiente amplio coloca la harina y la sal. Agrega los huevos y comienza a mezclar con un batidor de globo hasta integrar. Incorpora poco a poco la leche y el agua mientras continúas batiendo para evitar grumos.

· Añade la mantequilla derretida, el azúcar y el extracto de vainilla. Mezcla hasta obtener una preparación líquida y homogénea, similar a una crema ligera. Si notas grumos, puedes colar la mezcla o licuarla unos segundos.

· Calienta un sartén antiadherente a fuego medio y engrásalo ligeramente con un poco de aceite o mantequilla usando una servilleta. Vierte aproximadamente ¼ de taza (60 mL) de la mezcla y mueve el sartén de forma circular para distribuirla en una capa delgada.

· Cocina durante 40 a 60 segundos hasta que los bordes comiencen a despegarse. Voltea con cuidado y cocina 30 segundos más del otro lado. Retira y repite el procedimiento con el resto de la preparación.

Masa para crepas saladas: ingredientes y preparación

¿Cómo hacer masa para crepas saladas?

La masa para crepas saladas es muy similar, pero se quitan el azúcar y la vainilla. Es ideal para rellenar con jamón, queso, verduras o pollo. Esta receta también rinde 6 porciones, aproximadamente.

Ingredientes

· 1 taza (120 gramos) de harina de trigo

· 2 huevos grandes

· 1 taza (240 mililitros) de leche entera

· ¼ taza (60 mililitros) de agua

· 2 cucharadas (30 gramos) de mantequilla derretida

· ¼ cucharadita (1.5 gramos) de sal

Procedimiento

· Coloca la harina y la sal en un tazón grande. Añade los huevos y mezcla hasta integrar. Incorpora poco a poco la leche y el agua mientras sigues batiendo constantemente para evitar que se formen grumos.

· Agrega la mantequilla derretida y continúa mezclando hasta obtener una textura lisa. La consistencia debe ser ligera para que las crepas queden delgadas. Deja reposar la mezcla en el refrigerador durante 10 minutos para mejorar la textura.

· Calienta un sartén antiadherente a fuego medio y engrasarlo ligeramente con un poco de aceite o mantequilla. Vierte una pequeña cantidad de mezcla y distribúyela moviendo el sartén para cubrir toda la superficie.

· Cocina aproximadamente 40 segundos por un lado y 30 segundos por el otro. Repite el procedimiento hasta terminar la masa.

Las crepas se pueden rellenar al gusto. En su versión dulce combinan con frutas, crema de avellana o lechera. Las saladas son ideales con quesos, verduras o proteínas como pollo o carne de res.

Ahora que sabes cómo hacer masa para crepas, puedes adaptarlas fácilmente a cualquier ocasión. Su versatilidad permite experimentar con ingredientes dulces o salados y crear combinaciones a gusto personal, logrando una preparación práctica, económica y deliciosa para disfrutar en casa con toda la familia.