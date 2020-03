Tips de higiene en la cocina contra el coronavirus

La cocina es uno de los lugares más importantes de todos los hogares, aquí se pueden preparar platillos deliciosos para la familia. Al ser un espacio dedicado para la elaboración de comida, también puede ser un punto donde se pueden acumular bacterias y virus.

Recuerda que el virus se propaga a través de las secreciones como la saliva, la cual puede llegar a los utensilios de cocina al estornudar sobre ellos, por eso, entre otras cosas, es importante mantener una buena higiene en esta zona y el resto de tu hogar.

A continuación, te damos algunos tips para prevenir el coronavirus y evitar la aparición de otro tipo de gérmenes que pueden provocar enfermedades.

Lavarse las manos

Uno de los consejos de higiene más importantes es el lavado de manos. Con esta acción evitamos que los virus y bacterias que están en nuestras palmas o dedos contaminen partes de nuestro rostro u objetos y alimentos.

De acuerdo con la microbióloga Maite Pelayo, portavoz técnico del Instituto Silestone, debemos dedicar 1 minuto al lavado de manos con agua tibia y jabón. Después, secar con un paño limpio o toalla de papel de un solo uso.

Comprar productos bien cerrados

Uno de los consejos de higiene en la cocina para prevenir el coronavirus es adquirir productos que estén bien sellados, esto rectifica que han pasado por un proceso seguro y que se encuentran libres de cualquier germen.

Cuidar la temperatura de los alimentos

Algunos alimentos deben cocinarse a una temperatura ideal para así asegurar que su sabor sea el indicado, sin embargo, esto también puede evitar que se produzca algún tipo de bacteria o virus. Hay que cocinar los ingredientes a una temperatura mayor a los 70 grados centígrados. En cambio, si hay productos que se consumirán después, lo ideal es refrigerarlos o mantenerlos calientes por encima de los 65 grados centígrados.

Lavar bien los utensilios

Aunque no lo creas, hay utensilios que pueden guardar más gérmenes que otros. Aquellos que son de madera podrían almacenar virus o bacterias fácilmente debido a que son porosos. Es importante lavarlos correctamente y al terminar, verificar que no quede humedad en ellos, ya que esto puede desencadenar la producción de microorganismos.

Limpia superficies

La microbióloga Maite Pelayo recomienda limpiar esas áreas de la cocina frecuentemente con un producto especial dedicado a esto, pero también puedes hacerlo con agua y jabón. Deberás hacerlo con un estropajo que sea destinado solo a este fin. Dejar actuar unos minutos, después enjuaga con agua y seca con un trapo limpio.

Lavar los trapos de cocina

En este espacio de la casa es común tener varios trapos para limpiar superficies o los utensilios y platos, pero es necesario lavarlos con frecuencia para así evitar que se generen virus. Por lo que, si estás tratando de prevenir el coronavirus, estas toallas deben lavarse después de haberse utilizado, así como tener varias de ellas y no usar la mismo para limpiar la estufa, platos y otras áreas. Los estropajos también deben remojarse con 10 por ciento de lejía durante cinco minutos.

Separar los alimentos crudos de los demás

Otro consejo para evitar el coronavirus en la cocina es tener cuidado de no juntar los productos crudos con los alimentos cocidos. Esto puede pasar al momento de guardarlos en el refrigerador. Lo aconsejable es que coloques los cocinados en los compartimentos superiores del refri, mientras que los crudos en la parte inferior para, así evitar que se contaminen.