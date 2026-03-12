A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra dos personas por el delito de portación de arma de fuego reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Adán "N" y Derián "N", cuando viajaban armados a bordo de una camioneta, en la colonia Barrio 3, localidad El Refugio, municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego tipo pistola, abastecida con cuatro cartuchos útiles al calibre, que encontraron en medio de los asientos entre el conductor y el copiloto y al no contar con el permiso correspondiente para su portación, Adán "N", Derián "N", el arma y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso, impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.