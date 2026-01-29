A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Carolina "N", por haber sido acreditada su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con los hechos, al circular sobre la avenida Tetela, de la colonia Fovissste del municipio de San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal fueron alertados vía radio, de que en redes sociales habían reportado detonaciones de arma de fuego, por la avenida Camino Real a Saltillo, por lo que se trasladaron al lugar.

Cuando llegaron, los vecinos del lugar informaron que las detonaciones provenían de un domicilio, del que se observaban impactos de arma de fuego en la puerta y en la fachada y en el que fue detenida Carolina "N", quien amenazaba a los moradores de la casa con un arma.

Las autoridades lograron desarmar a la agresora y aseguraron el arma de fuego tipo revólver, abastecida con seis cartuchos útiles, lo cual, junto con la detenida quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado, impuso una pena de dos años tres meses de prisión y el pago de una multa de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a ocho mil 142 pesos 75 centavos.