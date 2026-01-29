logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

Amenazaba a vecinos con un revólver en la avenida Tetela

Por Redacción

Enero 29, 2026 04:56 p.m.
A
A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Carolina "N", por haber sido acreditada su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con los hechos, al circular sobre la avenida Tetela, de la colonia Fovissste del municipio de San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal fueron alertados vía radio, de que en redes sociales habían reportado detonaciones de arma de fuego, por la avenida Camino Real a Saltillo, por lo que se trasladaron al lugar.

Cuando llegaron, los vecinos del lugar informaron que las detonaciones provenían de un domicilio, del que se observaban impactos de arma de fuego en la puerta y en la fachada y en el que fue detenida Carolina "N", quien amenazaba a los moradores de la casa con un arma.

Las autoridades lograron desarmar a la agresora y aseguraron el arma de fuego tipo revólver, abastecida con seis cartuchos útiles, lo cual, junto con la detenida quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado, impuso una pena de dos años tres meses de prisión y el pago de una multa de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a ocho mil 142 pesos 75 centavos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste
A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

SLP

Redacción

Amenazaba a vecinos con un revólver en la avenida Tetela

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro
Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

SLP

PULSO

Ya son cuatro los detenidos en un operativo coordinado en la zona media

Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza
Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza

Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza

SLP

Redacción

Enfrentan delitos de homicidio calificado en grado de tentativa

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles
Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Lo anterior ocurrió en los primeros minutos de este jueves