Seguridad

Malviviente golpea a su madre en Rinconada

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Malviviente golpea a su madre en Rinconada

Derivado de la respuesta oportuna a un reporte ciudadano, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un sujeto por presunta violencia familiar ya que lo señalan de agredir a su propia madre, esto en la colonia Rinconada.

Oficiales municipales se presentaron en un domicilio de la calle Miguel Hidalgo, en la colonia mencionada, donde una mujer indicó que su hijo la agredió de forma física y la amenazó.

En el lugar fue detectado el reportado, y luego de acercarse a dialogar con él, se identificó como Mariano "N" de 45 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presunta violencia familiar, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

