logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por homicidio calificado, jornalero es apresado

Lo señalan de ultimar a su rival a balazos en la localidad El Sabino, en Xilitla

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Por homicidio calificado, jornalero es apresado

Al establecer la probable responsabilidad de Juan Carlos "N" en el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de Xilitla, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones tras tomar conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en la localidad El Sabino, quien presentaba lesiones producidas por disparos de arma de fuego, aparentemente derivadas de un forcejeo.

Al integrar la carpeta de investigación y establecer la probable identidad del responsable, agentes del Ministerio Público solicitaron a un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida.

Posteriormente, personal operativo de la PDI implementó acciones de búsqueda que permitieron localizar y detener al imputado en la carretera México–Laredo, dentro del municipio de Tancanhuitz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al momento de su detención, se le notificó del mandamiento judicial existente en su contra y se le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida, entregándole además copia del documento judicial.

Tras su certificación médica, el señalado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial en espera de su audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará su vinculación a proceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales
Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

SLP

Redacción

El muro que divide carriles quedó obstruido tras el impacto del vehículo

Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista
Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista

Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública localizaron la camioneta en Los Naranjos

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños
Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

SLP

Redacción

El sedán azul proyectó a un Volkswagen gris contra un árbol, bloqueando un carril.

Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante
Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

SLP

Redacción

En Puerta de Piedra, lo amenazó con pistola y le lanzó varios golpes al rostro