Por homicidio calificado, jornalero es apresado

Al establecer la probable responsabilidad de Juan Carlos "N" en el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de Xilitla, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones tras tomar conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en la localidad El Sabino, quien presentaba lesiones producidas por disparos de arma de fuego, aparentemente derivadas de un forcejeo.

Al integrar la carpeta de investigación y establecer la probable identidad del responsable, agentes del Ministerio Público solicitaron a un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida.

Posteriormente, personal operativo de la PDI implementó acciones de búsqueda que permitieron localizar y detener al imputado en la carretera México–Laredo, dentro del municipio de Tancanhuitz.

Al momento de su detención, se le notificó del mandamiento judicial existente en su contra y se le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida, entregándole además copia del documento judicial.

Tras su certificación médica, el señalado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial en espera de su audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará su vinculación a proceso.