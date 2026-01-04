Accidente vial en Salvador Nava; auto choca contra pilar de puente peatonal

Un automóvil se impactó contra el pilar de un puente peatonal la mañana de este domingo sobre la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la calle Prolongación Vallejo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor circulaba sobre Salvador Nava con dirección a la zona universitaria. Al descender del puente de 5 de Mayo, el automovilista perdió el control de la unidad hacia su izquierda, lo que provocó que se estrellara contra los pilares del puente peatonal.

Al lugar acudieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente. Posteriormente, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa para su resguardo.