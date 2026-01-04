logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente vial en Salvador Nava; auto choca contra pilar de puente peatonal

Vehículo impacta contra pilar de puente peatonal en Salvador Nava Martínez. Intervención de autoridades municipales.

Por Redacción

Enero 04, 2026 10:48 a.m.
A
Accidente vial en Salvador Nava; auto choca contra pilar de puente peatonal

Un automóvil se impactó contra el pilar de un puente peatonal la mañana de este domingo sobre la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la calle Prolongación Vallejo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor circulaba sobre Salvador Nava con dirección a la zona universitaria. Al descender del puente de 5 de Mayo, el automovilista perdió el control de la unidad hacia su izquierda, lo que provocó que se estrellara contra los pilares del puente peatonal.

Al lugar acudieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente. Posteriormente, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa para su resguardo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Accidente vial en Salvador Nava; auto choca contra pilar de puente peatonal
Accidente vial en Salvador Nava; auto choca contra pilar de puente peatonal

Accidente vial en Salvador Nava; auto choca contra pilar de puente peatonal

SLP

Redacción

Vehículo impacta contra pilar de puente peatonal en Salvador Nava Martínez. Intervención de autoridades municipales.

Dan 4 años de prisión a hombre por manosear a menor
Dan 4 años de prisión a hombre por manosear a menor

Dan 4 años de prisión a hombre por manosear a menor

SLP

Redacción

Por agredir a su ex esposa individuo fue encarcelado
Por agredir a su ex esposa individuo fue encarcelado

Por agredir a su ex esposa individuo fue encarcelado

SLP

Redacción

Detenidos por allanamiento, daños y cohecho
Detenidos por allanamiento, daños y cohecho

Detenidos por allanamiento, daños y cohecho

SLP

Redacción