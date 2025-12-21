Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

Un joven de 22 años perdió la vida en un trágico accidente ocurrido la noche del sábado en el municipio de Villa de Arriaga.

Los hechos se registraron después de las 20:00 horas, cuando Joel circulaba a bordo de una camioneta sobre la carretera que conduce a la comunidad de Santa Rosa de Gallinas. En determinado punto, el conductor salió de la cinta asfáltica al intentar realizar un giro, lo que provocó que el vehículo terminara fuera del camino.

Automovilistas y vecinos de la zona acudieron al lugar y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil de Villa de Arriaga arribaron al sitio, pero al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legal, a fin de continuar con el trámite legal.

