logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTIVAL NAVIDEÑO

Fotogalería

FESTIVAL NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 11:45 a.m.
A
Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

Un joven de 22 años perdió la vida en un trágico accidente ocurrido la noche del sábado en el municipio de Villa de Arriaga.

Los hechos se registraron después de las 20:00 horas, cuando Joel circulaba a bordo de una camioneta sobre la carretera que conduce a la comunidad de Santa Rosa de Gallinas. En determinado punto, el conductor salió de la cinta asfáltica al intentar realizar un giro, lo que provocó que el vehículo terminara fuera del camino.

LEA TAMBIÉN

Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo

Un choque entre una camioneta y un tráiler cañero provocó la muerte de dos jóvenes

Automovilistas y vecinos de la zona acudieron al lugar y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil de Villa de Arriaga arribaron al sitio, pero al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Más tarde, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legal, a fin de continuar con el trámite legal.

Accidente fatal en Villa de Arriaga.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga
Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas

Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo
Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo

Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo

SLP

Huasteca Hoy

Un choque entre una camioneta y un tráiler cañero provocó la muerte de dos jóvenes

División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional
División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

División Caminos reporta apoyos en periodo vacacional

SLP

Redacción

La corporación estatal informó apoyos por fallas mecánicas, emergencias médicas menores y orientación vial

Tren embiste a camioneta en Ébano
Tren embiste a camioneta en Ébano

Tren embiste a camioneta en Ébano

SLP

Redacción