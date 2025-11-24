Activan Alerta Amber en SLP por desaparición de menor

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) activó una ficha de Alerta Amber para la localización de Luis Eduardo Muñiz Vicente, quien tuvo contacto por última vez con sus familiares el 14 de noviembre de 2025, en la comunidad Laguna de Santa Rita de Villa de Pozos.

Luis Eduardo mide 1.65 metros, es de complexión delgada y tez morena clara; tiene el cabello corto, lacio y castaño; cejas semipobladas, cara ovalada y boca chica.

Al momento de su desaparición vestía playera, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Como señas particulares, presenta diversos lunares debajo del lado derecho de la nariz y una cicatriz en la ceja derecha.

Personal de la FGESLP realiza diversas labores de campo para la pronta localización de esta personas. La Coordinación Estatal de Alerta Amber solicita el apoyo de la ciudadanía para difundir la información y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo, ya que se considera que la integridad de Luis Eduardo podría estar en riesgo de la comisión de algún delito.

Para cualquier información sobre su posible paradero, la ciudadanía puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Amber, ubicada en calle Volcán Tacaná 115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.

También pueden contactarse a través de las redes sociales: en Facebook: Alerta Amber SLP, Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos SLP, Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y en X como @FiscaliaSLP o @AlertaAmberSLP.