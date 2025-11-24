Fardera es sorprendida robando en Walmart

Una mujer a la que sorprendieron robando en una tienda Walmart, fue retenida por el personal de seguridad que la entregó a elementos de la Policía Municipal, cuando ya llevaba en su poder decenas de playeras deportivas.

Fue en el marco del operativo Escudo Urbano, que los oficiales realizaron la detención de la mujer, señalada de sustraer mas de 4 mil pesos de mercancía en una tienda de autoservicio.

De acuerdo al reporte, personal de la tienda Walmart de la carretera a México, en la colonia Providencia, solicitó el apoyo policial al detectar a una mujer que sustrajo 24 playeras deportivas, las cuales ocultó dentro de una bolsa con la que pretendía salir del establecimiento.

Al ser detectada, fue asegurada por personal de seguridad de la tienda, quienes pidieron el apoyo de los agentes municipales para proceder con la detención de Jéssica “N” de 29 años, quien fue encontrada en posesión de 24 playeras con un costo total de 4,526 pesos.

Finalmente, los oficiales municipales realizaron la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.